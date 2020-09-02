О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 1 сентября

По состоянию на вечер 1 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 86 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 33 человека с COVID-19, 53 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 263 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрирован 353 случая заболевания коронавирусом.

1.09.2020 выявлено 8 новых случаев COVID-19: 3 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 5 – лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 01.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1903 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 159 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 9057 исследований.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа