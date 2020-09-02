2020-09-02YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинской области завершился региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика» Источник: privolzhskaya-nov.ru









На Южном Урале подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Всего в конкурсную комиссию поступила 121 заявка от муниципальных образований Челябинской области.Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» ежегодно проводится с 2017 года для выявления, обобщения и распространения успешного опыта муниципального управления, создания дополнительного стимула для социально-экономического развития муниципальных образований по инициативе Минюста России, Общероссийского конгресса муниципальных образований и Всероссийского совета местного самоуправления.Конкурс состоит из регионального и федерального этапов. В комиссию в 2020 году поступила 121 конкурсная заявка от муниципалитетов Челябинской области. Для сравнения: в 2017 году – 25 заявок, в 2018 году – 17 заявок, в 2019 году – 20 заявок.Победители регионального этапа конкурса (28 заявок) представят Челябинскую область на федеральном этапе, который будет проходить с 20 августа по 15 октября. На федеральном этапе будет определена тройка победителей по каждой номинации конкурса в двух категориях. Победители проекта получат дипломы Правительства РФ и денежные премии. Общий премиальный фонд конкурса составляет один миллиард рублей.Победителями регионального этапа конкурса в номинациях стали:1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства:– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Саткинское городское поселение Саткинского муниципального района Челябинской области, Южноуральский городской округ Челябинской области, Озерский городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Агаповское сельское поселение Агаповского муниципального района Челябинской области, Сыртинское сельское поселение Кизильского муниципального района Челябинской области, Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области.2) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами:– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Пластовское городское поселение Пластовского муниципального района Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Обручевское сельское поселение Кизильского муниципального района Челябинской области.3) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Озерский городской округ Челябинской области, Симское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области, Трехгорный городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Аминевское сельское поселение Уйского муниципального района, Нижнеусцелемовское сельское поселение Уйского муниципального района, Петровское сельское поселение Увельского муниципального района, Борисовское сельское поселение Пластовского муниципального района.4) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне:– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Челябинский городской округ с внутригородским делением, Златоустовский городской округ Челябинской области, Троицкий городской округ Челябинской области, Верхнеуфалейский городской округ Челябинской области, Магнитогорский городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Озерное сельское поселение Красноармейского муниципального района Челябинской области, Варламовское сельское поселение Чебаркульского муниципального района Челябинской области, Брединское сельское поселение Брединского муниципального района Челябинской области, Варненское сельское поселение Варненского муниципального района Челябинской области.5) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»):– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Челябинский городской округ с внутригородским делением, Кыштымский городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области. Источник: privolzhskaya-nov.ruНа Южном Урале подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Всего в конкурсную комиссию поступила 121 заявка от муниципальных образований Челябинской области.Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» ежегодно проводится с 2017 года для выявления, обобщения и распространения успешного опыта муниципального управления, создания дополнительного стимула для социально-экономического развития муниципальных образований по инициативе Минюста России, Общероссийского конгресса муниципальных образований и Всероссийского совета местного самоуправления.Конкурс состоит из регионального и федерального этапов. В комиссию в 2020 году поступила 121 конкурсная заявка от муниципалитетов Челябинской области. Для сравнения: в 2017 году – 25 заявок, в 2018 году – 17 заявок, в 2019 году – 20 заявок.Победители регионального этапа конкурса (28 заявок) представят Челябинскую область на федеральном этапе, который будет проходить с 20 августа по 15 октября. На федеральном этапе будет определена тройка победителей по каждой номинации конкурса в двух категориях. Победители проекта получат дипломы Правительства РФ и денежные премии. Общий премиальный фонд конкурса составляет один миллиард рублей.1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства:– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Саткинское городское поселение Саткинского муниципального района Челябинской области, Южноуральский городской округ Челябинской области, Озерский городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Агаповское сельское поселение Агаповского муниципального района Челябинской области, Сыртинское сельское поселение Кизильского муниципального района Челябинской области, Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области.2) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами:– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Пластовское городское поселение Пластовского муниципального района Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Обручевское сельское поселение Кизильского муниципального района Челябинской области.3) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Озерский городской округ Челябинской области, Симское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области, Трехгорный городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Аминевское сельское поселение Уйского муниципального района, Нижнеусцелемовское сельское поселение Уйского муниципального района, Петровское сельское поселение Увельского муниципального района, Борисовское сельское поселение Пластовского муниципального района.4) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне:– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Челябинский городской округ с внутригородским делением, Златоустовский городской округ Челябинской области, Троицкий городской округ Челябинской области, Верхнеуфалейский городской округ Челябинской области, Магнитогорский городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Озерное сельское поселение Красноармейского муниципального района Челябинской области, Варламовское сельское поселение Чебаркульского муниципального района Челябинской области, Брединское сельское поселение Брединского муниципального района Челябинской области, Варненское сельское поселение Варненского муниципального района Челябинской области.5) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»):– в категории «городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения» Челябинский городской округ с внутригородским делением, Кыштымский городской округ Челябинской области.– в категории «сельские поселения» Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области. 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