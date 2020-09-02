Южноуральские НКО стали лидерами по количеству победителей специального конкурса Фонда президентских грантов

Источник: Управление общественных связейНекоммерческие организации Южного Урала стали лидерами в УрФО по количеству победителей специального конкурса Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса в 2020 году.30 некоммерческих организаций региона привлекли на реализацию своих социально значимых проектов более 37 млн рублей.В рамках конкурса финансовая поддержка оказана некоммерческим организациям, помогающим особо уязвимым социальным группам: старшему поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья или тяжелыми заболеваниями, людям из других групп риска заражения, детям, семьям с заразившимися COVID-19, с детьми-инвалидами, многодетным, неполным, неблагополучным и малоимущим семьям, женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, людям без определенного места жительства.Заявки принимались по трем направлениям: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».Отметим, что грантовые средства могут быть направлены на оплату труда сотрудников, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров, аренду и содержание помещений, транспортные расходы, услуги связи, а также при необходимости на прямую материальную помощь нуждающимся.Реализация проектов победителей началась с 1 сентября. Напомним, что по итогам трех конкурсов 2020 года 125 южноуральских победителей получили гранты на общую сумму свыше 153 млн. рублей.