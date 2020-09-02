Стартовал прием заявок на конкурс президентских грантов

С 1 сентября Фонд президентских грантов принимает заявки на участие в своем конкурсе. В рамках него распределяется первая часть средств, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году.Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.Положение о конкурсе опубликовано в разделе «Конкурсы
» на сайте фонда 28 августа. Подать свой проект можно до 23.30 (по московскому времени) 15 октября 2020 года
, однако фонд настоятельно рекомендует не откладывать это на последние дни.В сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут участникам конкурса правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок. 2 сентября в прямом эфире в официальном канале фонда в Инстаграм генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
подробно расскажет о новом конкурсе. 4, 7, 9 и 11 сентября пройдут вебинары по важным аспектам разработки социального проекта. Информация об этих событиях доступна в разделе «Мероприятия
» на сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях.Качественно подготовить заявку поможет и онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта
», который размещен на сайте фонда.Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализации поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.