О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 2 сентября

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 368 случаев заболевания коронавирусом.
02.09.2020 выявлено 15 новых случаев COVID-19: 5 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 10 – лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ №71 ФМБА России, очаг заражения выявлен в психиатрическом отделении Клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением.
С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.
Всего с 13.03.2020г. по 02.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1921 Постановление об изоляции на лиц, контактировавших с больными.
Под медицинским наблюдением находится 159 человек, контактировавшие с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 9178 исследований.
Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа