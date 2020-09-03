О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 2 сентября

По состоянию на вечер 2 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 98 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 38 человекс COVID-19, 60 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 266 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 368 случаев заболевания коронавирусом.

02.09.2020 выявлено 15 новых случаев COVID-19: 5 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 10 – лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ №71 ФМБА России, очаг заражения выявлен в психиатрическом отделении Клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 02.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1921 Постановление об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 159 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 9178 исследований.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/