О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 3 сентября

По состоянию на вечер 3 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 106 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 36 человекс COVID-19, 70 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 274 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 386 случаев заболевания коронавирусом.

03.09.2020 выявлено 18 новых случаев COVID-19: 12 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 – лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ №71 ФМБА России, случаи заболевания коронавирусом продолжают выявляться в психиатрическом отделении Клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением.

С начала периода наблюдения 6 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

29.08.2020 умер пациент 1942г.р., 03.09.2020г. умер пациент 1944 г.р.

Всего с 13.03.2020г. по 03.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1925 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 185 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 9290 исследований.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44183/