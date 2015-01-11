В Челябинске пройдет благотворительный футбольный турнир в поддержку онкобольного ребенка

5 сентября Благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» при поддержке любительской футбольной сборной «ФИФА» проведет благотворительный турнир по футболу среди корпоративных команд. Собранные в ходе турнира средства пойдут на покупку лекарства для пятилетнего Димы Соболева из Еманжелинска.Сотрудники челябинских компаний выйдут на футбольное поле и поборются за право получить кубок благотворительного матча. Футболисты передадут взносы участников в «Искорка Фонд». Свою помощь окажут 14 команд: «Сбербанк», агентство недвижимости «ДАН-Инвест», «УСТЭК-Челябинск», строительная компания «РЭККОМ», РЖД, Центр стандартизации и метрологии, «Оптима – Евроокно», «УралСтройГрупп», «ЭлитТеплоСтрой», «Lumax Light Technologies», «Фианит-Ломбард», охранное предприятие «Медведь», такси «Вираж» и команда друзей «Сборная Челябинска» с участием Арсена Карапетяна и Руслана Мазитова.«Это второй благотворительный турнир по футболу. Мы рады, что эпидемия не смогла прервать эту добрую традицию, и взрослые все же проведут игру, чтобы дети выздоравливали и возвращались из больницы на стадионы, в школы, в детские сады», - говорит капитан команды «ФИФА» Марина Карелина.Благотворительные взносы спортсменов помогут выздороветь пятилетнему Диме Соболеву из Еманжелинска. Мальчику необходим препарат тепадина (ориентировочная стоимость 330 000 рублей) для проведения предтрансплантационной химиотерапии.«Сейчас ведется процедура получения разрешения о ввозе в страну специально для Димы двух флаконов препарата - оплачен он будет на средства благотворителей», - рассказала руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.Турнир состоится 5 сентября с 09.00 до 16.30 ч. на стадионе им. Колющенко (г.Челябинск, ул.Доватора, 15).Подробная информация о проекте доступна в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club_iskorka