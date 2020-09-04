О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 4 сентября

По состоянию на вечер 4 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 116 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 40 человекс COVID-19, 76 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 274 человека.



За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 396 случаев заболевания коронавирусом.

04.09.2020 выявлено 10 новых случаев COVID-19: 4 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 – лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ №71 ФМБА России, случаи заболевания коронавирусом продолжают выявляться в психиатрическом отделении Клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением.

С начала периода наблюдения 6 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 04.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1943 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 185 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 9475 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 20 сентября. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа