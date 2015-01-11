Электронные больничные работающим пенсионерам Челябинской области продлены до 20 сентября

С 15 августа 2020 года в многофункциональном центре города Озерска начали оказывать новую услугу Пенсионного фонда Российской Федерации:
Прием заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» Подробнее
В Челябинской области зафиксировали уменьшение оттока выпускников. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своих социальных сетях она опубликовала информацию о том, что приемная кампания в вузах и ссузах реализовалась в короткие сроки Подробнее
4 сентября в муниципальном театре драмы и комедии «Наш дом» пятерка великолепных солистов одного из лучших московских театров исполнила любимые публикой всего мира арии и фрагменты из знаменитых опер русских и зарубежных композиторов. Подробнее
В Челябинской области продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Таким образом, работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные до 20 сентября.Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работающие пенсионеры могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции. Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут оформляться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Фонд социального страхования, предоставлять что-то дополнительно пенсионерам не потребуется.Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рубля в месяц.Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФwww.r74.fss.ru.