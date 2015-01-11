О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 7 сентября

По состоянию на вечер 7 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 136 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 49 человекс COVID-19, 87 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 274 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 416 случаев заболевания коронавирусом.

06.09.2020 выявлено 2 новых случая COVID-19: больные лечатся амбулаторно.

07.09.2020 выявлено 12 новых случаев COVID-19: 6 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 – лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ №71 ФМБА России, 5 случаев заболевания коронавирусом выявлено в психиатрическом отделении Клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением.

С начала периода наблюдения 6 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 07.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1982 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 185 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 9736 исследований.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44221/