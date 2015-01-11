2020-09-08YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Воспитанники ДЮСШ провели субботник у «Гранита» В первую субботу сентября ребята из отделений дзюдо и тяжёлой атлетики вышли на субботник, чтобы, не отвлекая строителей РСУ «Маяка» от ремонтных работ, навести порядок у центрального и служебного входов в здание.

В настоящее время СК «Гранит» находится на последнем этапе реконструкции. 5 сентября на субботник вышли двадцать молодых атлетов и борцов вместе со своими тренерами - Сергеем Лысенко и заслуженным тренером России по тяжёлой атлетике Николаем Поляковым (отделение тяжёлой атлетики), а также Андреем Жучковым

и Павлом Храмцовым (отделение дзюдо).

Из-за пандемии ребята давно не виделись, поэтому сразу откликнулись на предложение выйти поработать в выходной день. Все были рады и увидеть друг друга, и привести в порядок территорию вокруг родного «Гранита».

В стенах этого спортивного комплекса выросло не одно поколение замечательных спортсменов, работали заслуженные тренеры, которыми Озерск гордится по сей день. Пока шёл ремонт, спортсмены продолжали тренировки в других спортивных учреждениях, но с нетерпением ждали, когда смогут вернуться в родные стены:

– Я пришёл заниматься в «Гранит» в 1975 году, тренировался под руководством заслуженного тренера РСФСР Владимира Васильевича Кирсанова. В это время в здании были действующими второй и третий этажи. На третьем этаже занятия вели Николай Сергеевич Мусатов и заслуженный тренер РСФСР Владимир Сергеевич Мусатов, который вырастил Чемпиона СССР по дзюдо Валерия Двойникова.

Залы были оборудованы тренажёрами и канатами, многое делалось силами самих воспитанников. Поэтому это традиция, которую поддерживает и молодое поколение спортсменов – поработать, помочь навести порядок. Ребята должны чувствовать себя причастными к большому общему делу, должны внести свой вклад, – поделился своими впечатлениями тренер отделения дзюдо Андрей Жучков. – Сейчас здание выглядит новым, светлым и чистым. Здесь у каждого отделения свой зал. Мы мечтаем вернуться в свои спортивные залы, поэтому готовы оказать помощь и, честно говоря, хотелось своими глазами увидеть обновлённое после реконструкции здание.

– На предложение выйти поработать откликнулись ребята отделения дзюдо, а также двух старших групп отделения тяжёлой атлетики. За два часа мы успели выполнить большой объём работы: освободили от строительных материалов и мусора центральный вход со стороны ул. Кирова и служебный вход со стороны стадиона.

Для нас очень важно вернуться в «Гранит», здесь создавалась история нашего озерского спорта. В одном из первых спортивных сооружений работали: заслуженный тренер РФ Анатолий Дмитриев, который вырастил знаменитых спортсменов братьев Гуняшевых, заслуженный тренер РФ Лев Никифоров, здесь выросли мои воспитанники: мастера спорта международного класса Наталья Гагарина и Екатерина Чумадеева, заслуженный тренер РФ Александр Видов.

Введённый в эксплуатацию ещё в прошлом столетии «Гранит» на протяжении более семи десятилетий был центром притяжения для спортивной общественности Озерска, и не случайно он не просто назывался, но и был для них настоящим Дворцом спорта. Его реконструкция позволит сохранить для будущих поколений наших спортсменов не только здание, но и сильные традиции озерского спорта.

Фото ДЮСШ.





Информация предоставлена: В настоящее время СК «Гранит» находится на последнем этапе реконструкции. 5 сентября на субботник вышли двадцать молодых атлетов и борцов вместе со своими тренерами -и заслуженным тренером России по тяжёлой атлетике(отделение тяжёлой атлетики), а также(отделение дзюдо).Из-за пандемии ребята давно не виделись, поэтому сразу откликнулись на предложение выйти поработать в выходной день. Все были рады и увидеть друг друга, и привести в порядок территорию вокруг родного «Гранита».В стенах этого спортивного комплекса выросло не одно поколение замечательных спортсменов, работали заслуженные тренеры, которыми Озерск гордится по сей день. Пока шёл ремонт, спортсмены продолжали тренировки в других спортивных учреждениях, но с нетерпением ждали, когда смогут вернуться в родные стены:– поделился своими впечатлениями тренер отделения дзюдо. –Введённый в эксплуатацию ещё в прошлом столетии «Гранит» на протяжении более семи десятилетий был центром притяжения для спортивной общественности Озерска, и не случайно он не просто назывался, но и был для них настоящим Дворцом спорта. Его реконструкция позволит сохранить для будущих поколений наших спортсменов не только здание, но и сильные традиции озерского спорта.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-08YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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