В Челябинской области стационарные учреждения социального обслуживания вышли из режима превентивной изоляции

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиК штатному режиму работы с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм вернулись 29 организаций соцобслуживания. Такое решение принял областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.В режиме превентивной изоляции стационарные учреждения находились с апреля. Н9 психоневрологических интернатов, 7 государственных и 7 муниципальных домов престарелых общего типа, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей и 3 отделения временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения в Златоусте, Копейске и Южноуральске.Соцработники заступали на смену продолжительностью 14 дней, в течение которых они постоянно находились на работе. Всего с апреля состоялось 9 смен. Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм.Несмотря на отмену режима превентивной изоляции, учреждения по-прежнему закрыты на карантин. В частности, ограничен доступ посетителей, обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Проводится дезинфекция помещений.