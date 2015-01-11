2020-09-08YEKT18:00:00 | Губерния В Челябинске открывается главная сельхозвыставка региона Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









С 10 по 12 сентября в Челябинске перед ледовой ареной «Трактор» пройдет 27-я областная сельскохозяйственная выставка «АГРО–2020». Гостей выставки ожидает ярмарка сельхозпродукции, фольклорно-гастрономический праздник с участием сельскохозяйственных районов, выставка техники и племенных сельскохозяйственных животных, а сельхозтоваропроизводителей - деловая программа.Организаторы «АГРО 2020» – министерство сельского хозяйства Челябинской области и Первое выставочное объединение. В выставке принимают участие ведущие предприятия, занимающиеся сельхозпроизводством, переработкой продукции, сельхозмашиностроением, отраслевые научно-образовательные учреждения – все, кто создает современный, технологичный облик южноуральского АПК. Также на выставке будут представлены предприятия Омской, Свердловской, Воронежской областей и Башкирии. В целом «АГРО-2020» соберет более 100 предприятий - участников.В рамках центральной экспозиции «АГРО-2020» в очередной раз будет представлен большой ассортимент продуктов местных производителей, новинки производства. Среди участников экспозиции — крупные производители продукции с известными брендами, а также небольшие предприятия и фермерские хозяйства. Традиционно все предприятия могут представить свою продукцию на закрытый дегустационный конкурс качества продукции, по итогам которого компетентное жюри выберет победителей.Девять сельскохозяйственных территорий (Агаповский, Аргаяшский, Верхнеуральский, Еткульский, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский, Уйский, Чесменский муниципальные районы) примут участие в фольклорно-гастрономическом фестивале: развернут свои экспозиции с презентацией районов, покажут основные направления сельскохозяйственной деятельности, произведенную продукцию.Традиционно на одной из площадок перед Ледовой ареной развернется экспозиция современной мощной сельскохозяйственной техники, а также выставка сельскохозяйственных животных. Ведущие племенные предприятия представят здесь своих рекордсменов – жеребцов башкирской и орловской пород, молочных коров, племенных быков-герефордов и симменталов, коз заанненской и чешской пород.В деловой программе выставки — мероприятие для фермерских хозяйств по реализации выращенной ими продукции. А также торгово-закупочная конференция торговой сети «Магнит» с потенциальными поставщиками – южноуральскими предприятиями и фермерскими хозяйствами, в ходе которой пройдет презентация продукции и переговоры. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиС 10 по 12 сентября в Челябинске перед ледовой ареной «Трактор» пройдет 27-я областная сельскохозяйственная выставка «АГРО–2020». Гостей выставки ожидает ярмарка сельхозпродукции, фольклорно-гастрономический праздник с участием сельскохозяйственных районов, выставка техники и племенных сельскохозяйственных животных, а сельхозтоваропроизводителей - деловая программа.Организаторы «АГРО 2020» – министерство сельского хозяйства Челябинской области и Первое выставочное объединение. В выставке принимают участие ведущие предприятия, занимающиеся сельхозпроизводством, переработкой продукции, сельхозмашиностроением, отраслевые научно-образовательные учреждения – все, кто создает современный, технологичный облик южноуральского АПК. Также на выставке будут представлены предприятия Омской, Свердловской, Воронежской областей и Башкирии. В целом «АГРО-2020» соберет более 100 предприятий - участников.В рамках центральной экспозиции «АГРО-2020» в очередной раз будет представлен большой ассортимент продуктов местных производителей, новинки производства. Среди участников экспозиции — крупные производители продукции с известными брендами, а также небольшие предприятия и фермерские хозяйства. Традиционно все предприятия могут представить свою продукцию на закрытый дегустационный конкурс качества продукции, по итогам которого компетентное жюри выберет победителей.Девять сельскохозяйственных территорий (Агаповский, Аргаяшский, Верхнеуральский, Еткульский, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский, Уйский, Чесменский муниципальные районы) примут участие в фольклорно-гастрономическом фестивале: развернут свои экспозиции с презентацией районов, покажут основные направления сельскохозяйственной деятельности, произведенную продукцию.Традиционно на одной из площадок перед Ледовой ареной развернется экспозиция современной мощной сельскохозяйственной техники, а также выставка сельскохозяйственных животных. Ведущие племенные предприятия представят здесь своих рекордсменов – жеребцов башкирской и орловской пород, молочных коров, племенных быков-герефордов и симменталов, коз заанненской и чешской пород.В деловой программе выставки — мероприятие для фермерских хозяйств по реализации выращенной ими продукции. А также торгово-закупочная конференция торговой сети «Магнит» с потенциальными поставщиками – южноуральскими предприятиями и фермерскими хозяйствами, в ходе которой пройдет презентация продукции и переговоры. AzAzA 2020-09-08YEKT18:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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