В Челябинской области возобновляется театральный марафон к 75-летию Победы

Источник: министерство культуры Челябинской областиМарафон театральных постановок «Огонь Победы» проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Изначально он должен был проходить с 4 марта по 29 апреля. Однако пандемия коронавируса и последовавшая самоизоляция внесли коррективы в график поездок ведущих театров по всей области.«До начала самоизоляции нам удалось порадовать областного зрителя четырьмя постановками, – рассказали в оргкомитете фестиваля, – сейчас, когда режим ограничений снят, мы продолжаем наш марафон».Актеры ведущих театров области ждут встречи с новыми зрителями. В марафоне примут участие 14 учреждений. Они посетят 18 муниципалитетов Южного Урала и представят спектакли на военную тематику.Первый после перерыва спектакль в рамках марафона покажут в Копейске. 11 сентября актеры театра драмы имени Наума Орлова покажут зрителям литературно-музыкальную композицию «А песня тоже воевала».Затем на очереди Чебаркуль. Там 17 сентября зрителей ждет постановка «Василий Теркин» от театра песочной живописи «Скарабей».