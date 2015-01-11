Приемка набережной Гайдара проходит совместно с общественностью

3527 независимых общественных наблюдателей сегодня начали свою работу по всей Челябинской области. 11-13 сентября в регионе в общей сложности пройдет более 270 избирательных кампаний. Главная из них - выборы депутатов Законодательного Собрания региона.



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