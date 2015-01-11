Приемка набережной Гайдара проходит совместно с общественностью

Совместно им удалось собрать несколько сотен подписей для того, чтобы получить финансирование на эти работы. На сегодня благоустройство набережной вдоль бульвара Гайдара подходит к концу. Подрядчик забетонировал боковые подпорные стенки, чтобы они не «съезжали» в водоем. Смотровые площадки покрыты штампированным бетоном, ограждение окрашено в светло-серый цвет, прогулочная зона на протяжении всей набережной заасфальтирована. Кроме того, подрядчик модернизировал наружное освещение набережной, протяженность которой – более километра. Она включает в себя восемь смотровых площадок и прогулочную зону.
Глава, осматривая площадку благоустройства, пообщался с жителями микрорайона, которые часто бывают на набережной.
- Нам очень нравится обновленная набережная, что ее привели в порядок, здесь стало приятно гулять. Ждем новых скамеек, чтобы по вечерам любоваться закатом. Единственное замечание – чуть подрезать ветки деревьев и кустов, которые закрывают обзор,- поделились местные жители.
- Самое главное, что мы движемся по пути благоустройства округа, последовательно осуществляем проекты разной степени сложности, шаг за шагом. В этом году благоустроили пляж «Дальний», пешеходную дорожку на бульваре Луначарского. Что-то делается быстро и качественно подрядчиками, что-то – с недочетами. Мы требуем от исполнителей качественной работы и добиваемся результата. Считаю, что набережная очень нужна жителям города, чтобы прогуливаться, заниматься пробежкой, наслаждаться видами, - отметил Евгений Щербаков.
И глава округа, и Станислав Воденко уверены: в развитии города никогда нельзя останавливаться. В перспективе - замена остановочных комплексов вдоль набережной на современные: на них уже выделены средства. «
- Важно, что в в приемке участвуют сами жители, которые и были инициаторами этого благоустройства. Совместными усилиями мы можем быть уверены в успешном исходе таких амбициозных проектов, - добавили стороны.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа