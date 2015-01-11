О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 11 сентября

По состоянию на вечер 11 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 146 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 47 человек с COVID-19, 99 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 290 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 443 случая заболевания коронавирусом.

11.09.2020 выявлено 8 новых случаев COVID-19: 1 больной госпитализирован в

инфекционное отделение, 7 больных лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 6 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 11.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2077 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 337 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 10523 исследований.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа