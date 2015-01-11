В Челябинске открылась выставочная площадка проекта «Знаменосцы Победы»

Первыми посетителями выставки стали челябинские юнармейцы и школьники, узнавшие в ходе экскурсии о воинах, штурмовых и разведывательных группах, которые в 1945 году водружали знамёна на Рейхстаг, а также о тех, кто приближал Великую Победу, воюя на фронтах Великой Отечественной войны.В формате виртуальной реальности ребята стали участниками штурмовых групп: взобрались на крышу Рейхстага и водрузили свои Знамена Победы.В ходе экспозиции организаторы и волонтеры рассказали посетителям о проекте «Знаменосцы Победы», а также о возможности внести информацию о героях своих семей в базу ветеранов Бессмертного полка России или оставить заявку на поиск ветерана.По окончании мероприятия все участники получили памятные подарки, а победители викторины ценные призы.Справочно:Проект «Знаменосцы Победы» призван рассказать широкой аудитории о воинах, причастных к водружению Знамени Победы над поверженным Рейхстагом в мае 1945-го. Увековечить имена тех, кто прорвался в Рейхстаг 30 апреля – 1 мая 1945 года в составе штурмовых и разведывательных групп, имеющих боевое задание разместить на здании красный флаг.
Источник: парк «Россия – моя история»