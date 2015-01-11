На Южном Урале оценили качество финансового менеджмента в муниципалитетах

Минфин Челябинской области оценил качество управления финансами в муниципалитетах по итогам 2019 года. Результаты анализа свидетельствуют об ответственном подходе к организации бюджетного процесса в подавляющем большинстве территорий.Согласно утвержденному порядку, оценивались качество планирования и исполнения бюджета, управление муниципальным долгом, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса и выполнение «майских» указов Президента РФ, а также усилия властей по совершенствованию местного самоуправления и развитию инициативности граждан, сообщает министерство финансов.В результате комплексной оценки муниципалитеты разделились на группы с высоким, надлежащим и низким качеством управления финансами. По итогам 2019 года в первую группу попали 24 территории, во вторую – 16.В последней группе оказались три муниципалитета из-за фактов, приводящих к автоматической дисквалификации независимо от итоговых оценок. Например, из-за несоблюдения нормативов при формировании расходов на оплату труда. Изначально же у них были более высокие результаты.В ближайшее время территории получат письма регионального минфина с результатами оценок и рекомендациями по повышению качества управления муниципальными финансами.