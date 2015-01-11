2020-09-16YEKT07:00:00 | Новости Городские новости 2020 год стал рекордным по ремонту дорог в Озерске На протяжении последних нескольких лет в Озерском городском округе проводится серьёзная плановая работа по ремонту дорог. В 2020 году, несмотря на сложную финансовую ситуацию и период ограничительных мер, в округе удалось осуществить масштабный ремонт дорог как в городе, так и в посёлках, а также капитально отремонтировать дорогу от Озерска до Метлино.

Напомним, что в 2019 году было капитально отремонтировано Каслинское шоссе. В этом году работа была продолжена, на капитальный ремонт Метлинского шоссе в округ был направлен 61 млн рублей. Также из областного бюджета было выделено порядка 35 млн рублей на ремонт картами и 25 млн рублей на капитальный ремонт дороги на ул. Береговой в посёлке Метлино, которой пользуются жители округа выезжая на трассу в сторону Челябинска.

Все работы по ремонту дорог выполнялись дорожной группой ремонтно-строительного управления ФГУП «ПО «Маяк», которая располагает новой дорожной техникой и современным асфальтовым заводом, что позволило чётко регулировать качественный состав асфальтовой смеси и обеспечить бесперебойное снабжение.

Ремонт картами был проведён на проспектах К. Маркса, Ленина, Победы. Полностью было обновлено асфальтовое покрытие на площади им. Б.В. Броховича перед ДК «Маяк». Коснулся ремонт и проблемных дорог на улицах: Блюхера, Герцена, Октябрьской, Ермолаева, Лермонтова. За счёт средств местного бюджета был выполнен ремонт картами на дорогах улиц Колыванова и улицы Индустриальная. Кроме того, карточный ремонт проведен на проспекте Ленина в посёлке Новогорный. Следует отметить, что участки для проведения ремонта картами определялись с учётом предписаний ГИБДД, в основном, об устранении колейности.

Завершив ремонт картами, подрядчик сразу же приступил к ремонту улицы Береговой в посёлке Метлино. Здесь был полностью срезан старый асфальт, выровнено основание и уложено новое покрытие.

Самым масштабным в этом году стал ремонт Метлинского шоссе, в ходе которого была обновлена большая часть автомобильной дороги от города до посёлка (более10 км), при том, что общая её протяжённость – немногим более четырнадцати. Асфальт был уложен в два слоя, толщина нового дорожного полотна составляет 12 сантиметров.

В ходе капитального ремонта осуществлялся двойной контроль качества и безопасности дорожного полотна. Постоянные испытания проводились как в собственной сертифицированной лаборатории «Маяка», так и независимыми экспертами. Образцы готового покрытия проходили испытания на прочность и плотность. Но самое главное, что ФГУП «ПО «Маяк» берет на себя гарантийные обязательства сроком до 5 лет. Это значит, что в случае недочётов подрядчик вернётся на объект и переделает работу за свой счет.

– Благодаря тесному взаимодействию администрации округа с Правительством Челябинской области нам удалось привлечь значительные средства на ремонт дорог. Освоить их помог «Маяк» - наш стратегический социальный партнер, имеющий крепкие традиции в сфере дорожного ремонта и особую ответственность перед жителями, –подчеркнул глава округа Евгений Щербаков.

Помимо автомобильных дорог в этом году было восстановлено асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках на бульварах Луначарского и Гайдара (вдоль детского сада «Жемчужинка»). Работы по асфальтированию тротуаров и пешеходных дорожек будут продолжены в следующем строительном сезоне.



Информация предоставлена: Напомним, что в 2019 году было капитально отремонтировано Каслинское шоссе. В этом году работа была продолжена, на капитальный ремонт Метлинского шоссе в округ был направлен 61 млн рублей. Также из областного бюджета было выделено порядка 35 млн рублей на ремонт картами и 25 млн рублей на капитальный ремонт дороги на ул. Береговой в посёлке Метлино, которой пользуются жители округа выезжая на трассу в сторону Челябинска.Все работы по ремонту дорог выполнялись дорожной группой ремонтно-строительного управления ФГУП «ПО «Маяк», которая располагает новой дорожной техникой и современным асфальтовым заводом, что позволило чётко регулировать качественный состав асфальтовой смеси и обеспечить бесперебойное снабжение.Ремонт картами был проведён на проспектах К. Маркса, Ленина, Победы. Полностью было обновлено асфальтовое покрытие на площади им. Б.В. Броховича перед ДК «Маяк». Коснулся ремонт и проблемных дорог на улицах: Блюхера, Герцена, Октябрьской, Ермолаева, Лермонтова. За счёт средств местного бюджета был выполнен ремонт картами на дорогах улиц Колыванова и улицы Индустриальная. Кроме того, карточный ремонт проведен на проспекте Ленина в посёлке Новогорный. Следует отметить, что участки для проведения ремонта картами определялись с учётом предписаний ГИБДД, в основном, об устранении колейности.Завершив ремонт картами, подрядчик сразу же приступил к ремонту улицы Береговой в посёлке Метлино. Здесь был полностью срезан старый асфальт, выровнено основание и уложено новое покрытие.Самым масштабным в этом году стал ремонт Метлинского шоссе, в ходе которого была обновлена большая часть автомобильной дороги от города до посёлка (более10 км), при том, что общая её протяжённость – немногим более четырнадцати. Асфальт был уложен в два слоя, толщина нового дорожного полотна составляет 12 сантиметров.В ходе капитального ремонта осуществлялся двойной контроль качества и безопасности дорожного полотна. Постоянные испытания проводились как в собственной сертифицированной лаборатории «Маяка», так и независимыми экспертами. Образцы готового покрытия проходили испытания на прочность и плотность. Но самое главное, что ФГУП «ПО «Маяк» берет на себя гарантийные обязательства сроком до 5 лет.Это значит, что в случае недочётов подрядчик вернётся на объект и переделает работу за свой счет.–подчеркнул глава округаПомимо автомобильных дорог в этом году было восстановлено асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках на бульварах Луначарского и Гайдара (вдоль детского сада «Жемчужинка»). Работы по асфальтированию тротуаров и пешеходных дорожек будут продолжены в следующем строительном сезоне.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-16YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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