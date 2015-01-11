2020-09-16YEKT11:00:00 | Губерния Дроны помогли ММК сэкономить более 100 миллионов рублей В копровом цехе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» реализован проект по использованию квадрокоптеров при приемке поступающего металлического лома. Это уже позволило предприятию сэкономить более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба ММК.Копровый цех комбината является центром поступления металлолома с промплощадки, а также из других городов России и СНГ. Использование квадрокоптеров позволяет специалистам цеха и участка внешней приемки получить документальное подтверждение наличия мусора в металлическом ломе при выгрузке из транспортного средства.До внедрения квадрокоптеров контроль выгрузки производился в «ручном» режиме. Чтобы узнать, что именно и в каком количестве прислали поставщики, какое количество неметаллических включений присутствует в ломе, специалисты находились непосредственно на выгрузке и производили фиксацию фотоаппаратами.Для того чтобы упростить этот процесс, в прошлом году в рамках программы цифровизации ММК закупил квадрокоптеры (на сегодняшний день используется восемь единиц). Эти устройства просты в управлении, вместе с тем оснащены различными интеллектуальными системами. Они могут обнаруживать и облетать препятствия, работать в режиме видео- и фотосъемки. Задача дрона – «зависнуть» над вагоном и зафиксировать его содержимое. В дальнейшем вся информация выгружается на автоматическое рабочее место оператора-контролера, который определяет, соответствует ли данный вид лома заявленному поставщиком. При наличии мусора, различных неприемлемых включений эта информация, документально подтвержденная посредством фото- или видеофиксации, поступает в личный кабинет контрагента. В дальнейшем ПАО «ММК» оплату за мусор поставщику не производит.Некондиционный лом либо возвращается поставщику, либо по договоренности с поставщиком цена данной партии сырья снижается. Это также приводит к существенной экономии средств. С мая текущего года, когда проект вступил в активную фазу, ММК посредством отбраковки мусора, возврата лома или перевода его в другую ценовую группу не оплатил заявленный поставщиком лом на сумму более ста миллионов рублей. В мае экономия составила 34,56 млн рублей, в июне – 22,3 млн рублей, в июле – 47,7 млн рублей. Большое значение имеют и аспекты, связанные с промышленной безопасностью. Контролер, управляющий коптером, находится вне зоны выгрузки, что обеспечивает безопасное выполнение работ.В ближайшее время на комбинат должны поступить еще два квадрокоптера, после чего проект можно будет считать окончательно завершенным. Причем дроны используются не только в процессе приемки лома, но и для других целей, в частности, для мониторинга строящихся объектов ПАО «ММК».Проекты цифровой трансформации, подобные использованию квадрокоптеров на приемке металлического сырья, неизменно демонстрируют свою высокую эффективность. Цифровые проекты, реализуемые в рамках стратегической инициативы ПАО «ММК» «Индустрия 4.0», существенно повышают операционную и функциональную эффективность предприятия, обеспечивают рост производительности труда, а также способствуют большей безопасности сотрудников и увеличивают эффективность их деятельности. AzAzA 2020-09-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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