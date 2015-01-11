У медиков, обслуживающих больных с COVID-19, день работы учитывается в стаж в двойном размере

Для медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с диагностированной коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с подозрением на заболевание, установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191* один день работы, дающей право на досрочную страховую пенсию, засчитывается в стаж как два дня на соответствующих видах работ, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Челябинской области.Указанный порядок исчисления стажа применяется при досрочном назначении страховой пенсии медицинским работникам, занятых оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях, медицинским работникам, занятых оказанием скорой (в том числе специализированной) медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющих медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19.Также в круг работников, по отношению к которым применяется особый порядок исчисления стажа, входят медики, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.Медицинский стаж за работу с COVID-пациентами или гражданами с подозрением на COVID-19 подтверждается сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, которые поступают в Пенсионный фонд от работодателя. При досрочном назначении страховой пенсии по старости уже в 2020 году новые льготные периоды работы для медиков будут подтверждаться работодателем только уточняющей справкой со ссылкой на документы бухгалтерского учета и отчетности за соответствующий период. Для медицинских работников, которые имеют право на установление досрочной страховой пенсии с применением особого порядка в рамках постановления Правительства РФ от 06.08.2020 года № 1191, не используется льготный порядок подсчета стажа за работу в сельской местности и (или) на соответствующих должностях структурных подразделений определенного профиля (например, в отделении анестезиологии и реанимации).Следует отметить, что на основании Федерального закона от 03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» страховая пенсия по старости медикам назначается через определенный период времени после выработки необходимого стажа. Данный период ежегодно увеличивается на 12 месяцев до достижения в 2023 году 60 месяцев, за исключением выхода на пенсию в 2020 году – период уменьшен на 6 месяцев.* Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с п. 1, 2 и 20 ч. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19».