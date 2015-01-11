В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться услугами «Яндекс Go»

Заказать услугу можно как по телефонам диспетчерской службы, так и через сайт gosuslugi74.ru. Сервис разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Бесплатно вызвать Яндекс Go (новое городское приложение на базе Яндекс.Такси) в крупных городах области могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.Города Челябинской области, в которых ветераны смогут сделать заявку на бесплатное такси: Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Озёрск, Кыштым.«Для наших уважаемых ветеранов в крупных городах компания «Яндекс» предоставила услугу бесплатного такси. Реализация этой важной инициативы стала возможной благодаря соглашению, подписанному губернатором Алексеем Текслером, – подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина. – К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. В сложной эпидемиологической ситуации мы обязаны помочь, создать все условия, чтобы участники и инвалиды войны не подвергали свое здоровье опасности и не пользовались общественным транспортом».Воспользоваться услугой бесплатного такси могут:- инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;- участники Великой Отечественной войны;- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.В регионе проживают 164 инвалида и 726 участников Великой Отечественной войны, 274 жителя блокадного Ленинграда, 422 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей.Проверить право на бесплатную поездку можно в любое удобное время вне зависимости от времени суток на портале gosuslugi74.ru. Все, что потребуется, – это ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер СНИЛС. Уведомление о том, предоставлено ли право на бесплатный проезд на такси, появится уже через несколько секунд. «Сервис создан силами нашего министерства совместно с Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий, министерством социальных отношений и компанией «Яндекс». Чтобы узнать о праве на бесплатный проезд на такси, необязательно иметь регистрацию на портале госуслуг. Но если она есть, то данные в заявке будут предзаполнены автоматически, а результат получения услуги сохранится в личном кабинете. На Региональном портале госуслуг уже зарегистрировано свыше 186 тысяч человек», – комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Сервис интегрирован с единой информационной системой социальной защиты населения Челябинской области, и благодаря этому проверка права на бесплатный проезд на портале проводится за считанные секунды.Узнать о праве на льготу можно также по номерам диспетчерской службы. По этим же номерам можно вызвать такси – на ближайшее время или по предварительному заказу. Сделать это просто: нужно позвонить в диспетчерскую службу, назвать свои фамилию, имя, отчество и льготную категорию, оставить заявку на такси. Диспетчер примет звонок, проверит право на бесплатный проезд и сформирует заявку на вызов такси. Телефоны и время работы диспетчерских служб
Город
Телефон
Время приема заявок
Челябинск
8 (351) 729-82-16
понедельник – пятницас 9 ч. до 16ч.
Копейск
8 (35139) 3-59-73
понедельник – пятницас 9-00 до 17-30
Магнитогорск
1. Орджоникидзевский район8 (3519) 30-41-102. Правобережный район8 (3519) 30-40-413. Ленинский район8-902-891-53-35
понедельник – четвергс 9.00 до 17.00пятницас 9.00 до 16.00
Миасс
8 (3513) 53-33-70
понедельник – четвергс 8-00 до 17-00(обед с 13-00 до 13-45)пятницас 8-00 до 15-45(обед с 13-00 до 13-45)
Златоуст
8 (3513) 62-17-28
понедельник – четвергс 8-30 до 17-00(обед с 12-00 до 12-30)пятницас 8-30 до 16-00(обед с 12-00 до 12-30)
Озерск
8 (35130) 2-90-79
понедельник – четвергс 9-00 до 17-00(обед с 13-00 до 14-00)пятницас 9-00 до 16-00(обед с 13-00 до 14-00)
Кыштым
8 (35151) 4-11-12
круглосуточно