2020-09-17YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться услугами «Яндекс Go» Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Заказать услугу можно как по телефонам диспетчерской службы, так и через сайт gosuslugi74.ru. Сервис разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Бесплатно вызвать Яндекс Go (новое городское приложение на базе Яндекс.Такси) в крупных городах области могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.Города Челябинской области, в которых ветераны смогут сделать заявку на бесплатное такси: Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Озёрск, Кыштым.«Для наших уважаемых ветеранов в крупных городах компания «Яндекс» предоставила услугу бесплатного такси. Реализация этой важной инициативы стала возможной благодаря соглашению, подписанному губернатором Алексеем Текслером, – подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина. – К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. В сложной эпидемиологической ситуации мы обязаны помочь, создать все условия, чтобы участники и инвалиды войны не подвергали свое здоровье опасности и не пользовались общественным транспортом».Воспользоваться услугой бесплатного такси могут:- инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;- участники Великой Отечественной войны;- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.В регионе проживают 164 инвалида и 726 участников Великой Отечественной войны, 274 жителя блокадного Ленинграда, 422 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей.Проверить право на бесплатную поездку можно в любое удобное время вне зависимости от времени суток на портале Игорь Фетисов.Сервис интегрирован с единой информационной системой социальной защиты населения Челябинской области, и благодаря этому проверка права на бесплатный проезд на портале проводится за считанные секунды.Узнать о праве на льготу можно также по номерам диспетчерской службы. По этим же номерам можно вызвать такси – на ближайшее время или по предварительному заказу. Сделать это просто: нужно позвонить в диспетчерскую службу, назвать свои фамилию, имя, отчество и льготную категорию, оставить заявку на такси. Диспетчер примет звонок, проверит право на бесплатный проезд и сформирует заявку на вызов такси. Телефоны и время работы диспетчерских служб



Город







Телефон







Время приема заявок







Челябинск







8 (351) 729-82-16







понедельник – пятницас 9 ч. до 16ч.







Копейск







8 (35139) 3-59-73







понедельник – пятницас 9-00 до 17-30







Магнитогорск







1. Орджоникидзевский район8 (3519) 30-41-102. Правобережный район8 (3519) 30-40-413. Ленинский район8-902-891-53-35







понедельник – четвергс 9.00 до 17.00пятницас 9.00 до 16.00







Миасс







8 (3513) 53-33-70







понедельник – четвергс 8-00 до 17-00(обед с 13-00 до 13-45)пятницас 8-00 до 15-45(обед с 13-00 до 13-45)







Златоуст







8 (3513) 62-17-28







понедельник – четвергс 8-30 до 17-00(обед с 12-00 до 12-30)пятницас 8-30 до 16-00(обед с 12-00 до 12-30)







Озерск







8 (35130) 2-90-79







понедельник – четвергс 9-00 до 17-00(обед с 13-00 до 14-00)пятницас 9-00 до 16-00(обед с 13-00 до 14-00)







Кыштым







8 (35151) 4-11-12







круглосуточно Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЗаказать услугу можно как по телефонам диспетчерской службы, так и через сайт gosuslugi74.ru. Сервис разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Бесплатно вызвать Яндекс Go (новое городское приложение на базе Яндекс.Такси) в крупных городах области могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.Города Челябинской области, в которых ветераны смогут сделать заявку на бесплатное такси:«Для наших уважаемых ветеранов в крупных городах компания «Яндекс» предоставила услугу бесплатного такси. Реализация этой важной инициативы стала возможной благодаря соглашению, подписанному губернатором Алексеем Текслером, – подчеркнула министр социальных отношений. – К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. В сложной эпидемиологической ситуации мы обязаны помочь, создать все условия, чтобы участники и инвалиды войны не подвергали свое здоровье опасности и не пользовались общественным транспортом».Воспользоваться услугой бесплатного такси могут:- инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;- участники Великой Отечественной войны;- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.В регионе проживают 164 инвалида и 726 участников Великой Отечественной войны, 274 жителя блокадного Ленинграда, 422 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей.Проверить право на бесплатную поездку можно в любое удобное время вне зависимости от времени суток на портале gosuslugi74.ru . Все, что потребуется, – это ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер СНИЛС. Уведомление о том, предоставлено ли право на бесплатный проезд на такси, появится уже через несколько секунд. «Сервис создан силами нашего министерства совместно с Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий, министерством социальных отношений и компанией «Яндекс». Чтобы узнать о праве на бесплатный проезд на такси, необязательно иметь регистрацию на портале госуслуг. Но если она есть, то данные в заявке будут предзаполнены автоматически, а результат получения услуги сохранится в личном кабинете. На Региональном портале госуслуг уже зарегистрировано свыше 186 тысяч человек», – комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.Сервис интегрирован с единой информационной системой социальной защиты населения Челябинской области, и благодаря этому проверка права на бесплатный проезд на портале проводится за считанные секунды.Узнать о праве на льготу можно также по номерам диспетчерской службы. По этим же номерам можно вызвать такси – на ближайшее время или по предварительному заказу. Сделать это просто: нужно позвонить в диспетчерскую службу, назвать свои фамилию, имя, отчество и льготную категорию, оставить заявку на такси. Диспетчер примет звонок, проверит право на бесплатный проезд и сформирует заявку на вызов такси. Телефоны и время работы диспетчерских службЧелябинск8 (351) 729-82-16понедельник – пятницас 9 ч. до 16ч.Копейск8 (35139) 3-59-73понедельник – пятницас 9-00 до 17-30Магнитогорск1. Орджоникидзевский район8 (3519) 30-41-102. Правобережный район8 (3519) 30-40-413. Ленинский район8-902-891-53-35понедельник – четвергс 9.00 до 17.00пятницас 9.00 до 16.00Миасс8 (3513) 53-33-70понедельник – четвергс 8-00 до 17-00(обед с 13-00 до 13-45)пятницас 8-00 до 15-45(обед с 13-00 до 13-45)Златоуст8 (3513) 62-17-28понедельник – четвергс 8-30 до 17-00(обед с 12-00 до 12-30)пятницас 8-30 до 16-00(обед с 12-00 до 12-30)Озерск8 (35130) 2-90-79понедельник – четвергс 9-00 до 17-00(обед с 13-00 до 14-00)пятницас 9-00 до 16-00(обед с 13-00 до 14-00)Кыштым8 (35151) 4-11-12круглосуточно AzAzA 2020-09-17YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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