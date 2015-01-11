О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 17 сентября

По состоянию на вечер 17 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 145 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 42 человека с COVID-19, 103 пациента лечатся амбулаторно. За весь период наблюдения выздоровел 321 человек.
За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 475 случаев заболевания коронавирусом.
17.09.2020 выявлено 8 новых случаев COVID-19: 2 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 лечатся амбулаторно.
С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.
Всего с 13.03.2020г. по 17.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2175 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.
Под медицинским наблюдением находится 376 человек, контактировавшие с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 11137 исследований.
Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/