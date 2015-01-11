Государственные стационарные учреждения соцобслуживания Челябинской области возвращаются к режиму превентивной изоляции

Источник: Министерство социальных отношений Челябинской областиC 18 сентября до 15 октября 9 психоневрологических интернатов, 7 государственных домов престарелых и инвалидов и 2 государственных центра содействия семейному воспитанию Челябинской области переходят на режим превентивной изоляции. Такое решение принято на основании анализа российского и международного опыта по противодействию коронавирусной инфекции. В этот период работа персонала будет организована в две смены: с 18 сентября по 1 октября и со 2 по 15 октября соответственно. В течение 14 дней сотрудники будут постоянно находиться на работе, после чего другая смена приступит к следующим двум неделям.Напомним, ранее стационарные учреждения соцобслуживания Челябинской области уже работали в режиме превентивной изоляции. Всего в период с апреля по сентябрь состоялось 9 смен. С 18 сентября начнется 10 смена, со 2 октября – 11 смена.Все сотрудники, работающие в режиме превентивной изоляции, получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета. На эти цели дополнительно направлено 31,8 млн рублей. Для проживания и отдыха персонала организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением санитарных норм.Отметим, в муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания и отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания региона продолжается карантин. В частности, ограничен доступ посетителей, обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Проводится дезинфекция помещений.