О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 18 сентября

По состоянию на вечер 18 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 154 человека. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 46 человек с COVID-19, 98 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 333 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 486 случаев заболевания коронавирусом.

18.09.2020 выявлено 11 новых случаев COVID-19: 4 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 7 - лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6, двое -14 сентября

Всего с 13.03.2020г. по 18.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2187 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 364 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 11270 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен. Действует масочный режим: ношение масок обязательно в общественных местах.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/