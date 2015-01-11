Жителей десяти южноуральских городов и районов предупреждают о кратковременных отключениях телерадиоканалов

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В десяти городах и районах Южного Урала на этой неделе возможны кратковременные отключения телерадиоканалов. Перерывы в вещании связаны с проведением плановых профилактических работ, сообщает мининформ.Согласно оперативной информации на сайте РТРС, в период с 21 по 27 сентября кратковременные отключения телерадиовещания возможны в поселках Кропачево Ашинского района, Межозерный Верхнеуральского района, Зауральский Еманжелинского района, Фершампенуаз, Южный и Остроленский Нагайбакского района, Степное Пластовского района, городе Бакал Саткинского района, а также в Кыштымском, Миасском, Усть-Катавском и Челябинском городских округах. Отключения связаны с проведением плановых профилактических работ специалистами РТРС.Посмотреть график отключений можно на официальном сайте министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, пройдя по баннеру «Оперативная информация о кратковременных отключениях телерадиовещания» или на сайте смотрицифру.рф. Информация обновляется еженедельно.Специалисты Челябинского телерадиоцентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению телерадиоканалов.Для удобства жителей РТРС разработал мобильное приложение «Телегид». Оно позволяет посмотреть программы передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, составить свой план просмотра с помощью уведомлений, содержит руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Кроме того, с его помощью можно посмотреть график плановых профилактик и написать электронное обращение в РТРС по широкому спектру вопросов и проблем, оперативно получить необходимые консультации и пояснения.Вопросы специалистам РТРС можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002 или посмотреть информацию на специализированном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.