2020-09-21YEKT14:00:00 | Губерния Жители Сатки побывали на уникальном оперном шоу «Классика на Дворцовой» Источник: Ростелеком









Эксклюзивное шоу «Классики на Дворцовой» представили саткинцам в рамках торжественного открытия виртуального концертного зала. Возможность побывать на сказочном гала-концерте жителям обеспечили администрация города и компания «Ростелеком». Ранее уникальное оперное шоу с лучшими голосами планеты, передовыми шоу-технологиями, роскошной хореографией в неповторимых архитектурных декорациях Зимнего дворца было доступно только жителям Санкт-Петербурга.Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялась в Детской школе искусств №1 им .Ю.А.Розума.«Истинное искусство вечно и продолжает быть востребованным в любом формате. Благодаря одноименному национальному проекту мы открыли в Сатке «Виртуальный концертный зал» вместимостью 60 мест. Новейшее современное LED-оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации. Уверен, что саткинцам полюбится этот формат полного присутствия зрителя на концертных выступлениях лучших отечественных и мировых звезд классической музыки. Приятно, что открыл эту плеяду эксклюзивный гала-концерт «Классика на Дворцовой» с удивительной атмосферой музыкального Петербурга», - отметил глава Саткинского района Александр ГлазковНа открытии виртуального концертного зала в Сатке зрители увидели гала-концерт 2019 года, в котором выступили звезды мировой оперной сцены: Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Мария Мудряк, американский тенор Рене Барбера, кубинка Мария Алейда, мексиканец Артуро Чакон-Крус, а также артисты балета и ведущие танцевальные коллективы России.Завершил вечер показ видео концерта «Классика в честь Дворцовой – 2020». В этом году знаменитый концерт состоялся в онлайн-формате. В музыкальную программу вечера в исполнении солистов музыкальных театров России вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.Справочно:Благодаря нацпроекту «Культура» и его составляющей «Цифровая культура» по всей России появится 500 виртуальных концертных залов. Они позволят транслировать в высоком качестве музыкальные представления, проходящие на центральных концертных площадках России, как в прямом эфире, так и в записи. Источник: РостелекомЭксклюзивное шоу «Классики на Дворцовой» представили саткинцам в рамках торжественного открытия виртуального концертного зала. Возможность побывать на сказочном гала-концерте жителям обеспечили администрация города и компания «Ростелеком». Ранее уникальное оперное шоу с лучшими голосами планеты, передовыми шоу-технологиями, роскошной хореографией в неповторимых архитектурных декорациях Зимнего дворца было доступно только жителям Санкт-Петербурга.Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялась в Детской школе искусств №1 им .Ю.А.Розума.«Истинное искусство вечно и продолжает быть востребованным в любом формате. Благодаря одноименному национальному проекту мы открыли в Сатке «Виртуальный концертный зал» вместимостью 60 мест. Новейшее современное LED-оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации. Уверен, что саткинцам полюбится этот формат полного присутствия зрителя на концертных выступлениях лучших отечественных и мировых звезд классической музыки. Приятно, что открыл эту плеяду эксклюзивный гала-концерт «Классика на Дворцовой» с удивительной атмосферой музыкального Петербурга», - отметил глава Саткинского районаНа открытии виртуального концертного зала в Сатке зрители увидели гала-концерт 2019 года, в котором выступили звезды мировой оперной сцены:, американский тенора, кубинка, мексиканец, а также артисты балета и ведущие танцевальные коллективы России.Завершил вечер показ видео концерта «Классика в честь Дворцовой – 2020». В этом году знаменитый концерт состоялся в онлайн-формате. В музыкальную программу вечера в исполнении солистов музыкальных театров России вошли знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.:Благодаря нацпроекту «Культура» и его составляющей «Цифровая культура» по всей России появится 500 виртуальных концертных залов. Они позволят транслировать в высоком качестве музыкальные представления, проходящие на центральных концертных площадках России, как в прямом эфире, так и в записи. AzAzA 2020-09-21YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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