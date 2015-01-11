О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 20 сентября

По состоянию на вечер 20 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 147 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 47 человек с COVID-19, 100 пациентов лечатся амбулаторно. За весь период наблюдения выздоровело 334 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 490 случаев заболевания коронавирусом.

20.09.2020 выявлено 4 новых случая COVID-19: больные лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 20.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2187 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 366 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 11313 исследований.

Напоминаем, что по распоряжению губернатора Алексея Текслера на территории Челябинской области до 4 октября продлен режим повышенной готовности, продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44368/