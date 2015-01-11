О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 21 сентября

По состоянию на вечер 21 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 157 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 55 человек с COVID-19, 102 пациента лечатся амбулаторно. За весь период наблюдения выздоровело 335 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 501 случай заболевания коронавирусом.

21.09.2020 выявлено 11 новых случаев COVID-19: 3 больных лечатся амбулаторно, 8 больных госпитализировано.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 21.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2221 Постановление об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 401 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 11313 исследований.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/