В Челябинской области объем господдержки по линии банков близится к 32 млрд рублей

На Южном Урале продолжается реализация федеральных льготных банковских программ поддержки граждан и бизнеса в период коронавируса. Несмотря на то, что пик пандемии пройден и ограничительные мероприятия максимально смягчены, интерес к такой поддержке сохраняется, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.В целом на сегодняшний день в Челябинской области по всем банковским продуктам, запущенным в период коронавируса по инициативе федерального правительства, оказана поддержка на сумму порядка 22 млрд руб., ожидается выдача еще почти 10 млрд руб.Наиболее востребованными остаются программы для возобновления деятельности предпринимателей под 2% годовых с возможностью списания долга и кредитования бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики на выплату зарплат сотрудникам под 0%: в совокупности выдано уже более 6 тыс. кредитов на сумму порядка 9 млрд рублей.На 8 млрд рублей банки предоставили отсрочки по действующим кредитам юридических и физических лиц по всем программам реструктуризации.Для поддержания отрасли жилищного строительства реализуется льготная программа ипотеки для граждан по ставке 6,5%. Выдано уже 2,6 тыс. кредитов на общую сумму около 5 млрд рублей.Узнать о том, какие еще банковские программы поддержки бизнеса действуют в регионе, и ознакомиться с их условиями можно по ссылке.В специальном разделе сайта Центрального Банка России «Меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса» Вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы об антикризисных банковских продуктах.Горячая линия ЦБ РФ: 8 (800) 300 30 00.