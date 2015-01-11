2020-09-22YEKT08:00:00 | Губерния «Ночь заводов» на Южном Урале: машинный зал ГЭС «Пороги» стал концертной площадкой Источник: Агентство международного сотрудничества Челябинской области









В машинном зале ГЭС «Пороги» впервые прозвучала музыка. Произведения Прокофьева и Свиридова гости слушали на фоне мощного аккомпанемента водопада. Концерт ансамбля академической музыки Intertext стал одним из главных событий акции «Ночь заводов», которая стартовала на Урале, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.«Ночь заводов» позволит жителям уральских городов по-новому взглянуть на индустриальное наследие: на месте недействующих промобъектов на один день появятся образовательные, креативные и выставочные пространства. В акции, кроме Саткинского района, примут также участие города Арамиль, Североуральск и Сысерть Свердловской области, Губаха Пермского края.«Ночь заводов» проводится в рамках программы «Лаборатория индустриальности». Это часть проекта «Индустриальность и культура», грантовую поддержку которому оказывает Благотворительный фонд Владимира Потанина.Стартовала «Ночь заводов» с поселка Пороги в Саткинском районе, где находятся одноименные гидроэлектростанция и ферросплавный завод. Сотрудники Саткинского краеведческого музея провели бесплатные экскурсии для туристов и развеяли множество исторических неточностей, которыми пестрят статьи в Интернете.Гости узнали, например, что идея Порожской плотины была «подсмотрена» ее создателем Борисом Бахметьевым в Нью-Йорке, где плотина Нью-Кротон-Дам (New Croton Dam) была также построена путем кладки из дикого камня. А цемент для будущей плотины замешивали для долговечности на органике, и со всех окрестных деревень в Пороги несли корзины с яйцами.Второй частью мероприятия стал концерт ансамбля Intertext в машинном зале гидроэлектростанции. Музыканты еще в августе побывали в здании, проверили звучание инструментов и подобрали программу специально для «Порогов». Ее составили в основном произведения ХХ века, эпохи индустриализации: Александр Мосолов («Завод. Музыка машин»), Владимир Дешевов («Рельсы»), Сергей Прокофьев (сцены из балета «Стальной скок»), Георгий Свиридов (три части из сюиты «Время, вперед!») и др. Импровизированной сценой для артистов стало дежурное помещение электриков, а зрителей разместили на стульях среди генераторов и турбин.Завершил программу «Ночи заводов» круглый стол, посвященный состоянию и будущему индустриального комплекса «Пороги».«В этом году «Порогам» исполнилось 110 лет, и сейчас объект находится в такой точке, когда очень важно объединить усилия вокруг него, вместе задать траекторию развития, – резюмирует куратор программы «Лаборатория индустриальности» Анна Акимова. – Инициативы по сохранению памятника звучат уже не первый год: за состояние «Порогов» искренне переживают многие краеведы, предприниматели, инженеры, туристы. И «Ночь заводов» стала площадкой, на которой все смогли высказаться, обменяться контактами и сформировать общее видение будущего. Концерт не только привлек внимание к этому объекту, но и показал нашим партнерам возможные форматы работы с индустриальным наследием. И конечно, нельзя не выразить огромную благодарность администрации Саткинского района, которая не побоялась принять такое необычное мероприятие и помочь в его организации».17 октября в соцсети Instagram (@factory.night) «Ночь заводов» пройдет онлайн. В инстаграм-канале можно будет увидеть запись концерта и видеоролик, посвященный «Порогам».







Источник: Агентство международного сотрудничества Челябинской областиВ машинном зале ГЭС «Пороги» впервые прозвучала музыка. Произведения Прокофьева и Свиридова гости слушали на фоне мощного аккомпанемента водопада. Концерт ансамбля академической музыки Intertext стал одним из главных событий акции «Ночь заводов», которая стартовала на Урале, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.«Ночь заводов» позволит жителям уральских городов по-новому взглянуть на индустриальное наследие: на месте недействующих промобъектов на один день появятся образовательные, креативные и выставочные пространства. В акции, кроме Саткинского района, примут также участие города Арамиль, Североуральск и Сысерть Свердловской области, Губаха Пермского края.«Ночь заводов» проводится в рамках программы «Лаборатория индустриальности». Это часть проекта «Индустриальность и культура», грантовую поддержку которому оказывает Благотворительный фонд Владимира Потанина.Стартовала «Ночь заводов» с поселка Пороги в Саткинском районе, где находятся одноименные гидроэлектростанция и ферросплавный завод. Сотрудники Саткинского краеведческого музея провели бесплатные экскурсии для туристов и развеяли множество исторических неточностей, которыми пестрят статьи в Интернете.Гости узнали, например, что идея Порожской плотины была «подсмотрена» ее создателем Борисом Бахметьевым в Нью-Йорке, где плотина Нью-Кротон-Дам (New Croton Dam) была также построена путем кладки из дикого камня. А цемент для будущей плотины замешивали для долговечности на органике, и со всех окрестных деревень в Пороги несли корзины с яйцами.Второй частью мероприятия стал концерт ансамбля Intertext в машинном зале гидроэлектростанции. Музыканты еще в августе побывали в здании, проверили звучание инструментов и подобрали программу специально для «Порогов». Ее составили в основном произведения ХХ века, эпохи индустриализации: Александр Мосолов («Завод. Музыка машин»), Владимир Дешевов («Рельсы»), Сергей Прокофьев (сцены из балета «Стальной скок»), Георгий Свиридов (три части из сюиты «Время, вперед!») и др. Импровизированной сценой для артистов стало дежурное помещение электриков, а зрителей разместили на стульях среди генераторов и турбин.Завершил программу «Ночи заводов» круглый стол, посвященный состоянию и будущему индустриального комплекса «Пороги».«В этом году «Порогам» исполнилось 110 лет, и сейчас объект находится в такой точке, когда очень важно объединить усилия вокруг него, вместе задать траекторию развития, – резюмирует куратор программы «Лаборатория индустриальности». – Инициативы по сохранению памятника звучат уже не первый год: за состояние «Порогов» искренне переживают многие краеведы, предприниматели, инженеры, туристы. И «Ночь заводов» стала площадкой, на которой все смогли высказаться, обменяться контактами и сформировать общее видение будущего. Концерт не только привлек внимание к этому объекту, но и показал нашим партнерам возможные форматы работы с индустриальным наследием. И конечно, нельзя не выразить огромную благодарность администрации Саткинского района, которая не побоялась принять такое необычное мероприятие и помочь в его организации».17 октября в соцсети Instagram (@factory.night) «Ночь заводов» пройдет онлайн. В инстаграм-канале можно будет увидеть запись концерта и видеоролик, посвященный «Порогам». Источник: Агентство международного сотрудничества Челябинской области AzAzA 2020-09-22YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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