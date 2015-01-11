» О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 22 сентября

По состоянию на вечер 22 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 159 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 51 человек с COVID-19, 108 пациентов лечатся амбулаторно. За весь период наблюдения выздоровело 337 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 505 случаев заболевания коронавирусом.

22.09.2020 выявлено 5 новых случаев COVID-19: 2 больных лечатся амбулаторно, 3 больных госпитализировано.

У одного из ранее выявленных больных диагноз изменен на неинфекционную патологию.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 22.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2286 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 451 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 11372 исследования.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/