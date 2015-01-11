» Здесь больше не будет «Васи»: в Златоусте проведут экосубботник

Экологическая акция «Здесь больше не будет "Васи"» пройдет 27 сентября в Златоусте. Всех желающих принять в ней участие ждут в 15.00 у подножия горы Косотур.На территории Златоустовского городского округа находится много памятников природы, охраняемых государством. Это места паломничества туристов и семейного отдыха. Однако нередко скалы исписаны вандальными надписями и завалены мусором, который отдыхающие не считают нужным убирать за собой.Центр развития туризма Златоуста организовал мероприятие по уборке одного из таких памятников природы — Косотура. Главной движущей силой выступят волонтеры — студенты техникума технологий и экономики и неравнодушные горожане.«В ходе акции, направленной на восстановление первозданной природной чистоты горы Косотур, планируем очистить скалы от надписей и собрать мусор, — рассказала директор Центр развития туризма ЗГО Дина Шведкина. — Приглашаем всех желающих принять участие в экологическом субботнике».Информацию об акции можно уточнить по телефонам +7 (3513) 69-05-44, +7 (919) 303-18-75.