» Кастинг на реалити-шоу «Просто бизнес» пройдет уже в эту субботу

С января 2020 года по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе увеличен размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. Всего на эти цели из средств областного бюджета выделено 28,5 млн рублей.

Размер помощи ветеранам на ремонт квартир в многоквартирных домах вырос с 15 до 40 тыс. рублей, ремонт жилых домов — с 25 до 66 тыс. рублей, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — с 25 до 100 тыс. рублей, капитальный ремонт жилья — до 107 тыс. рублей, сообщает минсоцотношений.«Благодаря инициативе губернатора в 2020 году значительно пересмотрены размеры выплат. Жизнь меняется, и стоимость услуг тоже. Глава региона Алексей Текслер принял решение увеличить суммы, причем некоторые из них в четыре раза, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — С января 2020 года пособия на ремонт и газификацию получили порядка 300 человек, а всего в этом году помощью воспользуются 495 южноуральцев. На эти цели в областном бюджете запланировано порядка 28 миллионов рублей».С помощью областных средств капитально отремонтировала жилье труженик тыла, коренная жительница Чебаркульского района Анна Водянова. Когда началась война, она окончила 4-й класс, а уже в 13 лет узнала, что такое тяжелый труд в колхозе. Анна Алексеевна воспитала троих детей, награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне, в том числе к 75-летию. «Мне отремонтировали кухню: потолок, стены, пол — все теперь новое, а также поменяли окна на евро, — поделилась 90-летняя Анна Водянова. — Спасибо губернатору за такую поддержку ветеранов, нам это очень важно».Напомним, областное законодательство предусматривает выделение единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны; неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых супруга достигла возраста 55 лет, супруг достиг возраста 60 лет и один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны; неработающим одиноко проживающим вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны участников Великой Отечественной войны. Подробнее