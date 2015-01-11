» Кастинг на реалити-шоу «Просто бизнес» пройдет уже в эту субботу

Стать участником проекта и прокачать свой бизнес до нового уровня смогут семь предпринимателей Челябинской области. Героев пятого сезона ждет работа с трекерами, индивидуальные «дорожные карты», встречи с опытными предпринимателями и экспертами в различных областях, еженедельные задания и испытания на прочность. Кастинг на реалити-шоу состоится 26 сентября в 12:00 ч. в «Территории Бизнеса». Реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС» — это крупнейшее бизнес-реалити, в котором предприниматели на глазах у тысячи зрителей строят бизнес-стратегию, делают первые шаги по ее реализации, ошибаются, но не сдаются и продолжают развивать свой бизнес.По итогам кастинга экспертное жюри выберет 12 предпринимателей, но принять участие в шоу смогут только семь из них – тех, кого выберут зрители. Герои проекта должны быть готовы к интенсивной работе, кардинальным изменениям, масштабированию бизнеса. Подать заявку на участие можно уже сейчас на сайте пробиз.рф.«Челябинск – настоящая кузница талантов и амбициозных проектов. В регионе много интересных и ярких предпринимателей. И одна из задач нашего реалити-шоу – рассказать об этом. Действительно здорово, что благодаря поддержке Губернатора и Правительства у нас есть возможность запустить тв-проект в интересном формате и качественном исполнении», – рассказал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Выпуски шоу будут транслироваться на телеканале ОТВ, Youtube-канале «Просто бизнес» и в социальных сетях. Официальным партнером мероприятия выступает Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Генеральный информационным партнером является медиахолдинг «Первый областной».Организатором мероприятия выступает Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса. Проект реализуется при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области. Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».