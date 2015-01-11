О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 23 сентября

По состоянию на вечер 23 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 162 человека. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 52 человека с COVID-19, 110 пациентов лечатся амбулаторно, 1 больной находится в стационаре г.Челябинска. За весь период наблюдения выздоровело 337 человек.
За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 509 случаев заболевания коронавирусом.
23.09.2020 выявлено 4 новых случая COVID-19: 2 больных лечатся амбулаторно, 1 больной госпитализирован в инфекционное отделение, 1 – находится в стационаре г. Челябинска.
С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.
Всего с 13.03.2020г. по 23.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2312 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.
Под медицинским наблюдением находится 472 человека, контактировавшие с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 1415 исследований.
Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/