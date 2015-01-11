О вакцине против гриппа сезона 2020-2021

В связи с поступающими вопросами, Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует о том, что в ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России поступила вакцина «Совигрипп»: 9540 доз для иммунизации детей и 18700 доз вакцины для иммунизации взрослого населения. Ещё ожидается 4300 доз взрослой и 1460 доз детской вакцины.

Производителем вакцины является российская компания «Микроген». Вакцина хорошо сочетается с другими вакцинами Национального календаря профилактических прививок, кроме БЦЖ и полиомиелита. В своем составе вакцина содержит иммуномодулятор - Совидон, который способствует формированию иммунитета, защищает мембраны клеток от проникновения вирусов.

Вакцина «Совигрипп», используемая для иммунизации детей, не содержит консерванта. Показана вакцинация с 6-ти месячного возраста.

С учетом анализа прошедшей эпидемии и прогнозов Всемирной организации здравоохранения, вакцины, которые будут в этом году использоваться для иммунизации, имеют обновленный состав. В вакцину включены подштаммы двух вирусов гриппа А и один гриппа В, от которых мы раньше не прививались.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. Оптимальным временем для проведения вакцинации является период с сентября по ноябрь. Вакцина пока имеется в достаточном количестве в прививочных кабинетах детской и взрослой поликлиник, на здравпунктах ФГУП «ПО «МАЯК». Организована работа выездных прививочных бригад для вакцинации в трудовых коллективах. Учащиеся, получающие начальное профессиональное образование в Озерском городском округе, прививаются в медицинских кабинетах по месту учебы.

Приглашаем горожан привиться против гриппа.