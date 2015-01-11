2020-09-24YEKT09:00:00 | Губерния На Южном Урале стартует бесплатное профессиональное переобучение для пострадавших от распространения коронавируса Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области









В Челябинской области стартует новый проект по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сообщает минобрнауки.Программа появилась в результате совместных действий Минпросвещения РФ, Рособрнадзора и Роструда. Ее реализацией займутся: Министерство просвещения РФ и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».Целью программы является оказание мер поддержки в сфере занятости населения, а также предоставление возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда.Участие в программе могут принять граждане:



находящиеся под риском увольнения или работающие на предприятиях (в организациях), расположенных на территории Челябинской области, сфера деятельности которых отнесена к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в новых условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;







находящиеся на регистрационном учете в органах службы занятости населения Челябинской области в целях поиска подходящей работы и регистрационном учете безработных граждан;







завершившие обучение в 2020 и 2021 годах в образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.



Сроки реализации программы ограничены периодом с сентября по декабрь 2020 года.Для реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования данный категорий населения в Челябинской области аккредитованы 28 центров обучения по более 50 профессиональным компетенциям.Участники программы могут бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки, программам дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда компетенциям, таким как «Веб-дизайн и разработка», «Геодезия», «Кирпичная кладка», «Кондитерское дело», «Ландшафтные дизайн» и т.д. С полным перечнем профессий и центров обучения можно ознакомиться.Длительность обучения зависит от выбранной участником программы и графика обучения. Средний срок обучение составляет три недели. О длительности обучения проинформирует центр обучения после выбора конкретной программы обучения.По окончании обучения по любой из программ участник пройдет демонстрационный экзамен, который подтвердит уровень освоения профессиональных навыков. В итоге обучающийся получит Скиллс-Паспорт с профилем профессиональных компетенций и документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения.Для участия в Программе необходимо подать заявку на обучение на сайте регионального оператора Программы по ссылке Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской областиВ Челябинской области стартует новый проект по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сообщает минобрнауки.Программа появилась в результате совместных действий Минпросвещения РФ, Рособрнадзора и Роструда. Ее реализацией займутся: Министерство просвещения РФ и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».Целью программы является оказание мер поддержки в сфере занятости населения, а также предоставление возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда.Участие в программе могут принять граждане:находящиеся под риском увольнения или работающие на предприятиях (в организациях), расположенных на территории Челябинской области, сфера деятельности которых отнесена к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в новых условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;находящиеся на регистрационном учете в органах службы занятости населения Челябинской области в целях поиска подходящей работы и регистрационном учете безработных граждан;завершившие обучение в 2020 и 2021 годах в образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.Сроки реализации программы ограничены периодом с сентября по декабрь 2020 года.Для реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования данный категорий населения в Челябинской области аккредитованы 28 центров обучения по более 50 профессиональным компетенциям.Участники программы могутпройти обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки, программам дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда компетенциям, таким как «Веб-дизайн и разработка», «Геодезия», «Кирпичная кладка», «Кондитерское дело», «Ландшафтные дизайн» и т.д. С полным перечнем профессий и центров обучения можно ознакомиться.Длительность обучения зависит от выбранной участником программы и графика обучения. Средний срок обучение составляет три недели. О длительности обучения проинформирует центр обучения после выбора конкретной программы обучения.По окончании обучения по любой из программ участник пройдет демонстрационный экзамен, который подтвердит уровень освоения профессиональных навыков. В итоге обучающийся получит Скиллс-Паспорт с профилем профессиональных компетенций и документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения.Для участия в Программе необходимо подать заявку на обучение на сайте регионального оператора Программы по ссылке https://express.worldskills.ru/ . Региональный оператор программы проверит данные подавшего заявку и подтвердит возможность его участия в программе. Далее Центр обучения свяжется с участником программы по вопросам графика профобучения.Региональным оператором реализации программы в Челябинской области определено государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Образовательный комплекс «Смена».Контактные лица регионального оператора: Малкин Максим Юрьевич, 8(351)772-80-55, express.worldskills74@mail.ru AzAzA 2020-09-24YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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