Новые правила поверки счетчиков вступили в силу в России

С 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков – после поверки прибора специалист должен в течение суток внести данные о результатах работы в электронный реестр Росстандарта (реестр ФГИС «Аршин»), впрочем, физическое лицо вправе попросить сделать это сразу при нем.

Без передачи сведений в этот реестр результаты метрологических работ не будут действительны. Бумажные свидетельства могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить только справочный характер, юридической силы иметь не будут (свидетельства, выданные до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками).

Реестр открыт для всех. Владелец счетчика может убедиться в наличии записи, указав в строке поиска заводской/инвентарный номер счетчика. Там же можно узнать дату следующей поверки.

Предполагается, что изменения правил поверки помогут защитить потребителей от мошенников.

Увеличения стоимости поверки домашних счетчиков из-за новых правил не ожидается.

Напомним, до конца 2020 года в России действует мораторий на поверки всех бытовых счетчиков – электроэнергии, газа и воды, введенный в начале пандемии. Ресурсоснабжающие и управляющие компании временно обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки. Росстандарт советует гражданам заранее запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков.

https://dostup1.ru/society/Novye-pravila-poverki-schetchikov-vstupili-v-silu-v-Rossii_130162.html