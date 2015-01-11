2020-09-25YEKT14:00:00 | Губерния Двадцать пять начинающих фермеров и семейных ферм Челябинской области получат гранты на развитие своего дела Три семейных фермерских хозяйства и 22 начинающих фермера в Челябинской области стали победителями в конкурсе минсельхоза и получат гранты на развитие своего дела. На поддержку семейных ферм будет направлено 30 миллионов рублей, на развитие новых фермерских хозяйств – 90 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает минсельхоз.В этом году все три семейные фермы – победители конкурса оказались из Октябрьского района. Всего заявки на конкурс подали пять хозяйств, но два из них не прошли условий отбора. С этого года не только животноводческие семейные хозяйства могут получать гранты, но и хозяйства с любым другим направлением деятельности: два из трех победителей специализируются на выращивании зерновых. А максимальный размер гранта увеличен с 10 млн до 30 млн рублей.Наибольшее количество баллов в конкурсе семейных ферм было присвоено фермерскому хозяйству Оксаны Крель – 23 балла. Семейная ферма, в которой трудятся Оксана Крель и ее муж Александр, специализируется на производстве зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Фермеры представили план расходов на сумму гранта 13 млн 800 тыс. рублей. Эти средства они вложат в приобретение самоходного опрыскивателя экстра краса Jacto uniport 4530, добавив к средствам гранта еще 9 млн 200 тыс. рублей собственных средств. Всего на семейной ферме обрабатывается и засевается различными культурами более 13 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Еще один победитель конкурса – фермер Дмитрий Трофимов - направит 16 млн 800 тыс. рублей, из которых 10 млн – средства гранта (бюджетная субсидия) – на приобретение крупного рогатого скота мясного направления, а фермер Сергей Ерёменко направит более 12 млн рублей (6 млн 200 тыс рублей – средства гранта) – на приобретение трактора и строительство арочного склада.По словам председателя конкурсной комиссии, первого заместителя министра сельского хозяйства Александра Завалищина, фермеры производят практически половину всего объема регионального зерна, очень часто конкурируя с крупными хозяйствами по объемам обрабатываемой пашни, урожайности культур. Фермерские хозяйства, как правило, имеют династический характер, их отличает высокая культура земледелия и приверженность любимому делу. Получая натуральную качественную продукцию, востребованную на рынке, они заботятся о развитии своих предприятий, все активнее включаясь в программы государственной поддержки. Развивая свой бизнес, фермеры создают основу для социально-экономического развития сельских поселений.На конкурс начинающих фермеров было допущено 33 фермерских хозяйства, в результате гранты получат 22 из них. К начинающим относятся фермеры, имеющие срок регистрации хозяйств не более двух лет. В конкурсном отборе приняли участие фермеры из 15 муниципальных районов области. Победители работают в 11 районах. Четыре начинающих фермера взяли гранты в Кизильском районе, по три – в Нагайбакском, Еткульском и Октябрьском, по два победителя – из Верхнеуральского и Троицкого района, по одному победителю в Чесменском, Кунашакском, Красноармейском, Агаповском и Аргаяшском районах. Максимальный размер гранта для начинающих фермеров в этом году вырос до 5 млн рублей, но при условии, что хозяйство специализируется на разведении крупного рогатого скота. По иным направлениям максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей. Это требование федерального законодательства, так как гранты выплачиваются на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.В этом году в Челябинской области 12 начинающих фермеров получат гранты по 5 млн рублей, еще один начинающий фермер – 4 млн рублей, в соответствии с предоставленным планом расходов. Восемь начинающих фермеров получат гранты по 3 млн рублей. И еще участник, набравший среди победителей наименьшее количество баллов, получит в виде гранта 2 млн рублей (в соответствии с остатком выделенных на субсидирование средств - такая возможность также предусмотрена порядком при условии согласия фермера). На средства грантов, а также на собственные средства в общем объеме 20,3 млн рублей фермеры приобретут сельскохозяйственную технику, молочный и мясной скот. Из 22 хозяйств-победителей 11 занимаются мясным скотоводством, три – молочным животноводством, семь – растениеводством. В одном из хозяйств-грантополучателей, расположенном в Аргаяшском районе области, разводят лошадей.Перечисление средств грантов запланировано на октябрь. AzAzA 2020-09-25YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: На Южном Урале гранты «Агростартап» получат 23 фермера

Фермеры Южного Урала разыграли новые гранты

Южноуральские фермеры подвели итоги года и выбрали делегатов на съезд АККОР

В День фермера от имени губернатора наградили лучших аграриев региона

43 миллиона рублей получат начинающие фермеры Южного Урала от правительства ... {comments_news}