Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.09.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 28 сентября

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 6 град. С

• атмосферное давление 753 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 88 %

• ветер- Западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения

Гайдара 22 п.1-3 с 9 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения

Залесского 1-7, Южная 24,26,28,30 с 9 до 16 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления

Гайдара 22 п.1-3 с 9 до 12 часов

Вниманию жителей Озерского городского округа !

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности до 4 октября. Продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах).

28 и 29 сентября будет проводится плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска передача речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию жителей города !

28.09.2020 г. в связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного 75-летию атомной отрасли будет перекрыто движение с 10:00 до 23:00 на площади им. БВ. Броховича и с 18:00 до 23:00 в районе площади им. БВ. Броховича и по ул. Блюхера (от перекрестка с ул. Строительная до площади им. Броховича), ул. Блюхера, в районе дома № 24, ул. Ленинградская от перекрестка с ул. Космонавтов, ул. Уральская от перекрестка с ул. Советская, Комсомольский проезд 4.

Вниманию жителей округа!

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

· с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон;

· с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон.

Места для массового отдыха на водоемах:

· пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

· пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

· пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

· пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

· озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,13

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 сентября 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5°, в горах и низинах заморозки в воздухе и на почве до минус 5°, днем плюс 14-19°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

3.1 Лесопожарная обстановка: Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3). На территории округа действует 1 класс пожарной опасности.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,3) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 189 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/44439/