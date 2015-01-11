Стартует всероссийская Есенинская неделя онлайн

Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.
В Челябинской области завершился очередной этап проведения государственной кадастровой оценки - прием замечаний к промежуточным итогам. Всего за пятьдесят дней в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» поступило 319 претензий от владельцев земельных участков, сообщает минимущества региона.
Комбинат появится на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Летом этот проект получил статус регионального инвестпроекта (РИП), что позволит снизить фискальную нагрузку на его инициатора. В том числе благодаря этой господдержке АО «Южуралзолото Группа Компаний» в общей сложности инвестирует в новое производство 250 млн долларов США и создаст уже на первом этапе более 400 новых рабочих мест. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области. Подробнее
Портал «Культура РФ» при поддержке Министерства культуры с 28 сентября по 3 октября проведет всероссийскую Есенинскую неделю в честь 125-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина.Цикл культурных мероприятий начнется 28 сентября с онлайн-лекции о наиболее интересных и значимых событиях в жизни и творчестве автора. На портале «Культура РФ» представят несколько роликов.29 сентября в Сети покажут лучшие работы конкурса изобразительного искусства «Рисуем Есенина».Тематические дни продолжатся вплоть до 3 октября. Зрителям предложат спеть, прочитать, посмотреть и поздравить Есенина. За это время на портале «Культура РФ» представят трансляцию спектакля «Родился я с песнями», ролики чтецов произведений поэта, документальные и художественные фильмы об авторе.Завершится программа прямой трансляцией Всероссийского Есенинского праздника поэзии.