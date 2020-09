2020-09-28YEKT11:00:00 | Губерния На «Уроке цифры» южноуральских школьников знакомят с искусственным интеллектом Дмитрий Козленков.«Очень круто, что проходит акция «Урок цифры», где ребята могут поближе познакомиться с отраслью машинного обучения, — считает руководитель RnD-направления компании Everypixel и куратор курса по машинному обучению IT-сообщества «Корпус» Ренат Абясов. — Самое сложное в старших классах — определиться с тем, куда идти после школы, и уверен, что такие лекции помогут разобраться со многими вещами. Например, с тем, какие дисциплины нужно изучать для того, чтобы попасть в профессию, и чем им предстоит заниматься, если они выберут путь Data Science».По словам Владислава Габова, руководителя образовательных проектов Napoleon IT, при использовании современных технологий важно соблюдать «информационную гигиену» и знать основы компьютерной безопасности. «Бурное развитие цифровых технологий ставит нас перед выбором - в какой степени использовать новые возможности. Наше подрастающее поколение, сегодняшние школьники, оказываются в эпицентре «бурлящего диджитал-океана», поэтому важно повышать информационную грамотность детей. В том числе через «Уроки цифры», — говорит Владислав Габов. «Сама идея популяризации IT-направлений в школе мне очень нравится. Очень здорово, когда может прийти реальный специалист и рассказать о профессии со своей точки зрения, плюсы и минусы, ответить на вопросы ребят. IT - молодая и востребованная сфера, в которой можно развивать навыки самостоятельно, проходя курсы и слушая лекции в интернете, поэтому любой желающий может начать развивать свои навыки, даже еще учась в школе», — уверен инженер отдела «Машинное обучение» компании «Интерсвязь» Иван Медведев.







Ведущие ИТ-компании Южного Урала присоединились к акции «Урок цифры». Об искусственном интеллекте школьникам расскажут представители АНО «Центр развития цифровых технологий», подведомственный мининформу Челябинской области, «Интерсвязь», Napoleon IT, Everypixel и 3DiVi (ТРИДИВИ). Необычные уроки будущего уже прошли в школах Челябинска, Сатки, Магнитогорска, Кыштыма и Копейска. Акция продлится до 4 октября, сообщает мининформ.Сразу несколько известных представителей ИТ-отрасли Южного Урала поддержали Всероссийскую акцию «Урок цифры» и готовы из первых уст рассказать школьникам о том, что такое искусственный интеллект и машинное обучение, о новых профессиях, о знаниях и навыках, необходимых тем, кто планирует связать свою жизнь с технологиями будущего.Своим опытом и знаниями с подрастающим поколением уже поделились АНО «Центр развития цифровых технологий», подведомственный мининформу Челябинской области, «Интерсвязь», Napoleon IT и Everypixel. Необычные уроки будущего прошли в школах Челябинска, Сатки, Магнитогорска, Кыштыма и Копейска на онлайн-площадке «Точки кипения-Челябинск». На этой неделе «Урок цифры» для учащихся челябинских школ проведут представители 3DiVi (ТРИДИВИ), «Интерсвязи» и Everypixel. Всего с момента запуска акции в 2015 году ее поддержали более десяти ведущих ИТ-компаний региона.«Для Челябинской области участие в «Уроке цифры» - хорошая традиция. Мы рады тому, что акция ежегодно находит поддержку у региональных компаний, которые, несомненно, заинтересованы в развитии ИТ-сферы Южного Урала. Подготовка кадров для цифровой экономики и помощь компаниям, которые разрабатывают или внедряют цифровые технологии, являются основными направлениями нашей работы», — комментирует генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области»«Очень круто, что проходит акция «Урок цифры», где ребята могут поближе познакомиться с отраслью машинного обучения, — считает руководитель RnD-направления компании Everypixel и куратор курса по машинному обучению IT-сообщества «Корпус». — Самое сложное в старших классах — определиться с тем, куда идти после школы, и уверен, что такие лекции помогут разобраться со многими вещами. Например, с тем, какие дисциплины нужно изучать для того, чтобы попасть в профессию, и чем им предстоит заниматься, если они выберут путь Data Science».По словам, руководителя образовательных проектов Napoleon IT, при использовании современных технологий важно соблюдать «информационную гигиену» и знать основы компьютерной безопасности. «Бурное развитие цифровых технологий ставит нас перед выбором - в какой степени использовать новые возможности. Наше подрастающее поколение, сегодняшние школьники, оказываются в эпицентре «бурлящего диджитал-океана», поэтому важно повышать информационную грамотность детей. В том числе через «Уроки цифры», — говорит Владислав Габов. «Сама идея популяризации IT-направлений в школе мне очень нравится. Очень здорово, когда может прийти реальный специалист и рассказать о профессии со своей точки зрения, плюсы и минусы, ответить на вопросы ребят. IT - молодая и востребованная сфера, в которой можно развивать навыки самостоятельно, проходя курсы и слушая лекции в интернете, поэтому любой желающий может начать развивать свои навыки, даже еще учась в школе», — уверен инженер отдела «Машинное обучение» компании «Интерсвязь» Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области

