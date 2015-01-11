На Южном Урале открыто еще семь центров по обучению будущих инженеров

Региональный центр технического творчества запустил сразу семь образовательных площадок в малых городах и селах Южного Урала в рамках проекта «Новые места». У 660 ребят от 5 до 11 лет теперь есть возможность, не выезжая в областной центр, осваивать IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование и промдизайн. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» кружки технического творчества запущены в Южноуральске, Еманжелинске, поселке Красногорском, Бредах, Кусе, Чесме и деревне Акбашева.«Технологии настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что нам сложно представить себя без них. Без технологий мы не можем ни работать, ни путешествовать, ни развлекаться. Дети «залипают» в свои гаджеты, играют в компьютерные игры. Мы же в свою очередь хотим, чтобы они были не потребителями, а создателями технологий. Именно на это рассчитаны образовательные программы во всех наших центрах: «Кванториумах», «IT-Кубе» и «Новых местах», – подчеркнул директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.
Источник: Медиаслужба Регионального центра технического творчества