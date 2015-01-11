На карантине остаются более 430 классов в Челябинской области

В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются пять школ и 431 класс – за сутки уменьшение составило три школы и 10 классов соответственно.
«Школы закрываются малокомплектные. Так, полностью на карантине находятся учащиеся школы № 8 в Миассе, Эстонской СОШ в Верхнеуральском районе, школы в селе Бродокалмак в Красноармейском, школы № 1 в Кусе и школы № 13 в Сатке», – сообщила официальный представитель министерства Светлана Платонова.
Добавим, еще один класс остается на карантине по коронавирусу.
При этом уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается в регионе как неэпидемический, школы в Челябинской области пойдут на осенние каникулы по графику.
https://dostup1.ru/society/Na-karantine-ostayutsya-bolee-430-klassov-v-Chelyabinskoy-oblasti_130346.html