Помолвка в прямом эфире: в День пожилого человека влюбленная пара из геронтологического центра Челябинска решила пожениться

День пожилого человека в Челябинском геронтологическом центре решили отметить необычно. Здесь в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Бабушка. Онлайн» организовали творческую встречу с режиссером Аллой Суриковой, джазовой певицей Сабирой Илиевой и победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» Михаилом Григоряном. Концерт завершился необычно: в прямом эфире один из жильцов центра сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.После летнего перерыва возобновил работу проект «Бабушка. Онлайн», который стартовал ранее в пандемию. Чтобы поддержать пожилых людей из геронтологических центров во время режима самоизоляции, активисты ОНФ три месяца проводили для пенсионеров еженедельные концерты, праздничные и творческие встречи с известными деятелями культуры. Большой резонанс среди аудитории показал, что проект не потерял своей актуальности и сейчас, поэтому было принято решение продолжить инициативу. График мероприятий расписан до конца года.1 октября пожилых людей со всей России пригласили на праздничный онлайн-концерт. «Это замечательная инициатива Общероссийского народного фронта. Такие концерты для наших бабушек и дедушек всегда большое событие. Они заранее готовятся, узнают программу. Им приятно, что их пригласили, что для них проводят такое мероприятие, это самые благодарные слушатели. Пожилые люди в условиях самоизоляции испытывают дефицит человеческого общения, а такие встречи в рамках проекта призваны его минимизировать», – прокомментировал директор Челябинского геронтологического центра Алексей Банников.Концерт длился около часа, репертуар специально подобрали с учетом возраста аудитории. Бабушки и дедушки с удовольствием подпевали артистам. Но на этом сюрпризы не закончились. После официальной части микрофон взял победитель областных конкурсов художественной самодеятельности, солист ансамбля «Поющая душа» Николай Федорович Мотлях. Он не только от всей души поздравил всех с праздником, прочитал стихотворения, но и не постеснялся на всю страну сделать предложение Валентине Ивановне Щукиной, с которой познакомился в стенах геронтологического центра. Для невесты это оказалось полной неожиданностью. Она расчувствовалась, расплакалась от счастья и ответила… согласием!
Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской области