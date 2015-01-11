Волонтеры «Академии Безопасности» провели первые уроки для южноуральских школьников

В Челябинской области стартовали мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне – сегодня, 2 октября 2020 года, в период с 11.00 до 14.00 часов будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов Подробнее
Ситуация с решением проблемы переработки помета на птицефабриках Челябинской области несколько улучшилась, однако сельхозпредприятиям необходимо многое сделать в плане использования наилучших современных технологий и доступности информации о своей деятельности для надзорных органов и общественности. К такому выводу пришли участники заседания рабочей группы по обращению с отходами, созданной Координационным советом при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.
В Челябинской области началось обучение школьников навыкам безопасного поведения. Первые занятия волонтеры «Академии Безопасности» провели в челябинской СОШ № 115. Всего планируется провести около 80 классных часов, сообщает Молодежный ресурсный центр. Первые занятия прошли для учащихся 1-2 классов. Бойцы студенческих отрядов рассказали детям про кибербезопасность. В конце урока каждый ученик получил грамоту, памятку, светоотражающий браслет и свисток. «Дети отвечали на наши вопросы и задавали свои. Для их возраста это была довольно трудная тема, но школьники в ней уже ориентировались и даже знали некоторые правила безопасности в интернете. Учителя рассказывали свои истории и помогали нам в проведении урока. В целом, классные часы удались, они прошли легко и доступно для детей», – поделилась Анна Плотникова, методист педагогического отряда «Эридан».Предварительно волонтеры «Академии Безопасности» прошли подготовку, изучив ряд тем. Уроки безопасности состоятся в школах Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Миасса, Копейска, Еманжелинска, Кыштыма, Озерска и Чебаркуля. Проект реализуется при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области.