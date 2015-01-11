2020-10-02YEKT07:00:00 | Губерния Координационный совет по вопросам экологии держит на контроле проблему с отходами птицефабрик Челябинской области Ситуация с решением проблемы переработки помета на птицефабриках Челябинской области несколько улучшилась, однако сельхозпредприятиям необходимо многое сделать в плане использования наилучших современных технологий и доступности информации о своей деятельности для надзорных органов и общественности. К такому выводу пришли участники заседания рабочей группы по обращению с отходами, созданной Координационным советом при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.В ходе встречи представители Росприроднадзора, минэкологии, минсельхоза Челябинской области, а также ведущих птицефабрик региона под руководством председателя Координационного совета Рашида Исмаилова обсудили вопросы переработки образующегося на предприятиях помета, устранения неприятного запаха от него и скоплений насекомых, атакующих близлежащие жилые массивы.Специалисты крупнейших птицеводческих холдингов – «Ситно», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и ООО «Чебаркульская птица» –сообщили о принятых решениях и реализующихся программах по решению указанных проблем. Представители минсельхоза и Росприроднадзора совместно с минэкологии отметили положительную тенденцию по улучшению ситуации с переработкой помета на отдельных птицефабриках, где налажены технологии ферментации помета и получения сертифицированного удобрения. Внесение такого удобрения на поля снизило проблему запаха и большого количества насекомых на прилегающих территориях. При этом первый замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова обратилась к представителям птицефабрик с требованием сделать их деятельность максимально открытой для надзорных ведомств: «Нам хотелось бы обратить внимание представителей сельскохозяйственных, животноводческих предприятий на необходимость движения в направлении легитимизации деятельности по обращению с отходами животноводства, документальное оформление технологий и лицензий, а также на возможность использования наилучших современных технологий. Именно по этому пути должны идти как промышленные, так и сельскохозяйственные предприятия. Необходимо выработать некий формат открытости в виде соглашений, предоставления информации об объемах производства каждого предприятия, объемах производства отходов, дальнейшем пути этих отходов, иметь доступ к которой сможет в том числе общественность. Отдельное внимание стоит уделить запрету размещения помета для удобрения на полях в период НМУ: если это доставляет дискомфорт гражданам, то мы обязаны комплексно подойти к решению этой проблемы».Производители оборудования представили наилучшие доступные технологии по получению биогаза из помета с последующим его использованием для получения тепловой и электрической энергии, а также переработки помета в качественное и безопасное удобрение. Вместе с этим остается много проблем в части нормативного регулирования данного вида отходов и контрольно-надзорной деятельности.«Первые положительные результаты в области переработки помета на челябинских птицефабриках - это итог совместной работы бизнеса и государственных органов. Необходимо продолжать эту крайне важную для жителей региона совместную работу. Практику внедрения наилучших доступных технологий по переработке помета необходимо внедрять во всех агрокомплексах области, в том числе и свинокомплексах. Рабочая группа «Отходы» координационного совета будет оказывать системную поддержку в этом вопросе как предпринимателям, так и органам власти, а также берет под контроль эту проблему», - отметил руководитель Координационного совета Рашид Исмаилов.По результатам встречи достигнута договоренность о посещении представителями рабочей группы промышленной площадки ООО «Чебаркульская птица» в рамках общественного экологического контроля.По материалам пресс-службы министерства экологии Челябинской области. AzAzA 2020-10-02YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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