Евгений Щербаков вновь избран главой округа

Собрание депутатов Озерского городского округа на своей внеочередной сессии большинством голосов избрало главой округа Евгения Щербакова, который во второй раз занял эту должность и продолжит в течение ближайших пяти лет руководить муниципалитетом..

Напомним, в конкурсе на должность главы округа участвовали два кандидата: недавно избранный депутат Василий Сметанин и действующий градоначальник Евгений Щербаков. Ранее оба прошли конкурсный отбор, где представили членам комиссии свои программы и показали знания в сфере законодательства и экономики.

Финальным этапом конкурса на место главы стала депутатская сессия. По итогам защиты программ депутаты одобрили кандидатуру Евгения Щербакова. С 2015 по 2017 годы он работал в должности сити-менеджера, а после перехода на «одноглавую» систему занял пост главы округа.

Евгений Щербаков презентовал депутатам свою предвыборную программу, опираясь на те положительные результаты, которых удалось добиться за предшествующий период – с 2015 года:

- Я взвешенно и обдуманно выдвинул свою кандидатуру на должность главы Озерского городского округа и в своей работе планирую продолжить начатое. Нашей командой проделана большая работа по созданию и улучшению условий проживания озерчан.

В числе достижений кандидат, в том числе, назвал рост доходной части местного бюджета (на 821,6 млн рублей - за счет помощи областного бюджета и собственных доходов округа), участие округа в четырех национальных проектах (общая стоимость портфеля реализуемых мероприятий составляет 301,6 млн рублей), ремонт дорожного полотна (средний физический износ улично-дорожной сети на конец 2019 года составлял 57,7%, в 2014 году - более 70%), решение инфраструктурных проблем в сфере образования (ремонт коснулся 142 зданий и сооружений различных лет постройки), присвоение округу статуса ТОСЭР, взаимодействие муниципалитета с частным бизнесом в рамках социального партнерства (пример - проект по строительству ледовой арены «Высота» и др.).

Евгений Щербаков подчеркнул, что все сделанное, позволило округу занять устойчивые позиции среди городских округов Челябинской области и обеспечило приток из внешней среды финансовых, материальных, информационных, интеллектуально-трудовых и других ресурсов.

- Но остаются проблемы, ограничения, над которыми необходимо целенаправленно работать. Первое - утрачена, работавшая как конвейер в советское время целостная система поиска и привлечения в город талантливой молодежи, высококвалифицированных специалистов. В современных условиях нам придется конструировать ее по-другому. Вторая проблема – существующий разрыв уровня городской среды, превративший нас из города «шоколадников» в провинцию. Все эти тенденции усугубляются закрытостью социальных сценариев, и препятствует нашему активному развитию.

Евгений Щербаков высказал намерение и в дальнейшем работать со своей командой над достижением поставленных целей: стабильным и поступательным развитием Озерского городского округа, поддержанием заслуженного имиджа атомграда на высоком уровне, повышением ценности и статусности проживания и работы в Озерске, конструктивного диалога с региональными и федеральными структурами, жителями города.

- Главная стратегическая цель в работе моей команды - стабилизация численности населения округа. Считаю, что в настоящее время цель амбициозная.

Кандидат Василий Сметанин во время выступления обозначил, ради чего он хотел бы и смог работать в должности главы округа:

- Моя цель – это стабильное настоящее и уверенное будущее Озерска. Гарантированное участие каждого жителя в жизни округа, обеспечение доступа к качественным медицинским, культурным, образовательным, жилищно-коммунальным и бытовым услугам. Главный приоритет моей программы – это человек, его благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод.

После программных выступлений кандидатов депутаты задали вопросы каждому из них и провели обсуждение. По главному вопросу повестки - о главе Озерского городского округа - состоялось открытое голосование, в котором приняло участие 20 присутствующих на сессии депутатов. Первой на голосование была вынесена кандидатура Евгения Щербакова. Его поддержали 19 депутатов, один воздержался. В связи с решением Собрания по первой кандидатуре от голосования по кандидатуре Василия Сметанина депутаты отказались, согласно Регламенту.

Следуя официальному протоколу, сразу после избрания Евгений Щербаков произнес слова присяги на верность Озерскому городскому округу и поблагодарил своего конкурента за достойное соперничество. Полномочия Евгения Щербакова рассчитаны на ближайшие 5 лет. В своей работе он пообещал сделать упор на городскую инфраструктуру и коммунальное хозяйство.

- Благодарю озерчан за поддержку. Впереди большая работа: нам предстоит приложить усилия к сферам дорожного ремонта, ЖКХ, улучшению городской среды. Именно неравнодушие и активность жителей округа дают мне и моей команде импульс к работе, поэтому я уверен: добиться новых побед мы можем только совместными усилиями, - подчеркнул Евгений Щербаков.

Видеозапись заседания здесь: https://vk.com/ozersk_unnoficial?w=wall-176686392_14266.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44531/