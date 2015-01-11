» Участники из Челябинской области были отмечены на федеральном конкурсе «Я — Созидатель»

Оргкомитет федерального конкурса «Я — Созидатель» подвел итоги второго этапа проекта. Материл Ассоль Мукаровой из Челябинска стал победителем в категории «Опубликованные», а работа Дарьи Менделеевой получила особую отметку жюри.Всего было подано 510 работ (360 в номинации «Текст», 18 в номинации «Фото» и 132 в номинации «Мультимедиа») Работы, не ставшие победителями в этом этапе, автоматически продолжат участвовать в следующем этапе конкурса. Третий этап стартует 5 октября. Для участия в нем необходимо подать заявку на сайте МояРоссия.рф до 15 декабря. Заявка считается поданной, как только работа опубликована на платформе конкурса. В номинации «Текст» второго этапа конкурса победила Ассоль Мукарова с материалом про то, как челябинские НКО спасают женщин от абьюзеров и помогают им начать новую жизнь.«Прекрасный и очень профессионально сделанный материал коллег из портала Милосердие.ру про приют для диких животных фонда «Спаси меня!» из Челябинска с хэппи-эндом: львенок Симба нашел приют в реабилитационном центре в родной Африке», - отметили организаторы.Репортаж про приют для диких животных фонда «Спаси меня» из Челябинска Дарьи Менделеевой получил особую отметку жюри. Это означает, что работе не хватило нескольких баллов до победы. Эти работы, по мнению жюри, не уступают победителям и достойны того, чтобы о них узнало как можно больше людей. Отметим, что победители конкурса были определены по сумме оценок всех независимо проголосовавших членов жюри по двум критериям: качеству журналистской работы и масштабу и значимости героя и его дела. После окончания приема работ редакторской группой были отобраны шорт-листы, после чего эксперты оценили работы по десятибалльной шкале по обоим критериям. По каждому из критериев было найдено среднее арифметическое из поставленных членами жюри оценок. Сумма этих двух чисел и стала итоговыми баллами, а победителями были признаны работы с наибольшей суммой баллов. Авторы победивших работ получили денежные призы в размере 15 тысяч рублей.